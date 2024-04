O herpes zoster (HZ) é uma doença evitável por vacinação, causada pela reativação do vírus varicela-zoster latente (VZV), presente em mais de 95% dos adultos com 40 anos de idade ou mais. O risco de desenvolver herpes zoster ao longo da vida é superior a 30% em indivíduos não vacinados.



Adriana Stavro, nutricionista e especialista em Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT), destaca que os fatores de risco para o herpes zoster (HZ) incluem o declínio na imunidade mediada por células associado ao envelhecimento, condições imunocomprometidas como HIV e câncer, e terapias imunossupressoras. Além disso, doenças crônicas como asma, doença cardíaca crônica, DPOC, depressão e artrite reumatoide também aumentam o risco de HZ.

Deficiência de micronutrientes

De acordo com Adriana Stavro, estudos demonstram que deficiências de micronutrientes comprometem a imunidade, aumentando o risco de herpes zoster. "A ingestão de vitaminas A, B6, C, E, ácido fólico, zinco, ferro, frutas e vegetais está associada à redução do risco da doença e fortalecimento da função imunológica. Portanto, evitar alimentos prejudiciais e aumentar a ingestão de alimentos nutritivos pode prevenir o HZ, reduzir a duração da doença e aliviar sintomas, além de impedir a disseminação do vírus por diferentes partes do corpo".

Adriana Stavro destaca alguns alimentos recomendados e outros a serem evitados para promover a saúde imunológica e prevenir/tratar o herpes zoster.

Priorize alimentos ricos em zinco, vitamina E, C e A: "Priorize estes alimentos para fortalecer o sistema imunológico e prevenir a herpes zoster. Fontes de vitamina A incluem cenouras, abóbora, ovos e batata-doce, enquanto frutas cítricas como laranja, limão, acerola e abacaxi são ricas em vitamina C, essencial para formação de anticorpos. Sementes de girassol e abóbora são ótimas fontes de vitamina E e zinco, com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes".

Além disso, alimentos como frango, peixe, batatas, banana, abacate, espinafre, brócolis, lentilhas, feijão, carnes vermelhas, frango, peixes e vegetais de folhas verdes são recomendados para fortalecer a resposta do corpo contra o vírus da herpes, de acordo com a nutricionista.



Evite alimentos ricos em arginina: "A arginina é um aminoácido que favorece a replicação do vírus do herpes. Alguns alimentos fontes incluem chocolate, nozes, sementes, atum, tomates, gérmen de trigo, couve de Bruxelas, uvas, amoras e mirtilos. Reduzir a ingestão de arginina pode acelerar a recuperação.

Evite alimentos açucarado: Estes podem prejudicar nossa resposta imunológica, diminuído os glóbulos brancos que combatem os patógenos. Além dos refrigerantes, sorvetes, balas, bolos, tortas, o açúcar pode estar presente em muitos alimentos altamente processados".

Evite gorduras saturadas: "Presentes em alimentos como carnes gordas, manteiga, queijo, óleo de coco e de palma, são pró-inflamatórias e devem ser evitadas. Optar por gorduras anti-inflamatórias, como nozes, amêndoas, abacate, salmão e sardinha, pode fortalecer sua resposta imunológica, prevenindo contra o herpes zoster e reduzindo os sintomas e a duração da doença".

Evite álcool: "Evitar álcool é importante, pois ele prejudica o sistema imunológico, aumentando o risco de herpes zoster e dificultando a recuperação. Além disso, o álcool danifica a microbiota intestinal e as células do trato gastrointestinal, enfraquecendo a barreira contra infecções e facilitando a disseminação de vírus pelo corpo".