5 dicas práticas para melhorar a umidade do ar dentro de casa já

Com o tempo seco, aumentam os riscos de problemas respiratórios, irritação nos olhos e ressecamento da pele, principalmente em crianças e idosos.

Felizmente, adotar algumas práticas diárias ajuda a aliviar o desconforto e a aproximar o ambiente do nível de umidade ideal, que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), fica em torno de 60%. Confira cinco dicas fáceis para criar um espaço mais saudável para respirar.

1. Use toalhas molhadas e bacias com água

Essa é a solução mais clássica e eficiente. Espalhe toalhas úmidas ou baldes e bacias com água pelos cômodos da casa, principalmente no quarto durante a noite. A água evapora lentamente, elevando a umidade do ambiente de forma natural e sem custos. Lembre-se de trocar a água diariamente para evitar a proliferação de mosquitos.

2. Aposte no poder das plantas

Algumas espécies de plantas podem contribuir marginalmente para a umidade por meio da transpiração. Embora o efeito em ambientes residenciais seja limitado, plantas como samambaias, jiboias, espadas-de-são-jorge e lírios-da-paz podem ajudar e ainda contribuem para decoração e qualidade do ar.

3. Invista em um umidificador de ar

Os aparelhos umidificadores são projetados especificamente para essa função. Eles liberam uma névoa fina de água que se espalha pelo ambiente, proporcionando alívio rápido. É fundamental manter o aparelho sempre limpo, seguindo as instruções do fabricante, para evitar a disseminação de fungos e bactérias no ar que você respira.

4. Aproveite o vapor do banho

Depois de um banho quente, deixe a porta do banheiro aberta. O vapor que se forma durante o banho se espalhará para outros cômodos da casa, aumentando a umidade de forma temporária e muito eficaz. Cozinhar alimentos a vapor com a panela sem tampa também ajuda a liberar mais umidade no ar da cozinha e em áreas próximas.

5. Passe um pano úmido no chão

Além de ajudar a remover a poeira, que agrava os problemas respiratórios em tempo seco, passar um pano úmido no chão contribui para a umidificação do ambiente. A água que fica no piso evapora, auxiliando no controle da secura do ar. Evite usar vassouras, que levantam o pó e pioram a qualidade do ar interno.

