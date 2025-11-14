Desmaios em BH: onde buscar ajuda para diagnosticar a síncope

O episódio desta semana envolvendo o jogador de futebol Oscar, do São Paulo, diagnosticado com síncope vasovagal, gerou dúvidas sobre condição física. Para quem vive em Belo Horizonte e passa por situações semelhantes, saber onde procurar ajuda especializada é o primeiro passo para entender o problema e receber o tratamento adequado.

A síncope, nome técnico para o desmaio, é a perda súbita e temporária de consciência causada pela diminuição do fluxo de sangue para o cérebro. No tipo vasovagal, o mais comum e geralmente benigno, o desmaio é uma resposta exagerada do corpo a certos gatilhos. Situações como estresse emocional, dor intensa, longos períodos em pé ou ambientes muito quentes podem desencadear a crise.



Embora um episódio isolado nem sempre indique um problema grave, desmaios recorrentes ou acompanhados de outros sintomas exigem atenção. Se a síncope vier com dor no peito, falta de ar, palpitações ou acontecer durante a prática de exercícios físicos, a busca por atendimento médico deve ser imediata.

Onde buscar atendimento em Belo Horizonte

Em uma emergência, além de acionar o Samu pelo número 192, os principais prontos-socorros da cidade estão preparados para o primeiro atendimento. Unidades públicas de referência, como o Hospital das Clínicas da UFMG e o João XXIII, são opções importantes. Na rede privada, hospitais como Mater Dei, Felício Rocho e Madre Teresa também possuem estruturas de urgência qualificadas.

Após a avaliação inicial, a investigação da causa da síncope geralmente fica a cargo de cardiologistas e neurologistas. Esses especialistas solicitarão exames para descartar problemas mais sérios, como arritmias cardíacas ou condições neurológicas. Em Belo Horizonte, alguns centros são referências nessas áreas:

Hospital das Clínicas da UFMG: oferece atendimento especializado em cardiologia e neurologia pelo SUS.

Santa Casa BH: possui um corpo clínico robusto e serviços de alta complexidade para investigação de doenças cardíacas.

Rede Mater Dei de Saúde: conta com centros de diagnósticos avançados e equipes especializadas para investigar as causas da síncope.

Hospital Felício Rocho: reconhecido pela excelência em diversas áreas, incluindo a cardiologia e exames de imagem.

O diagnóstico preciso envolve uma análise detalhada do histórico do paciente e exames como o eletrocardiograma e o Holter 24 horas, que monitora o ritmo cardíaco. Em casos específicos, o médico pode indicar o "tilt test", ou teste de inclinação, que simula as condições que costumam provocar o desmaio em um ambiente controlado.



Identificar os gatilhos pessoais é fundamental para o controle da síncope vasovagal e ajuda a evitar novas crises, permitindo uma vida normal e segura.

