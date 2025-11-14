O que é síncope vasovagal, diagnóstico dado ao jogador Oscar, do São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De acordo com o médico Alfredo Salim Helito, do hospital Sírio-Libanês, "a síndrome vasovagal é uma condição médica que se destaca como a principal responsável por episódios de desmaio, também conhecidos como síncopes".

"Esses desmaios ocorrem devido a uma súbita diminuição da pressão arterial e da frequência cardíaca, desencadeada pela estimulação do nervo vago, presente na região da nuca", acrescenta Helito.

O jogador Oscar, 34 anos, está internado desde terça-feira (11/11), em São Paulo. De acordo com o boletim médico, a investigação realizada no Einstein Hospital Israelita "confirmou o diagnóstico de síncope vasovagal".

O atleta se sentiu mal em exames preparatórios para a temporada 2026 e teve "uma intercorrência com alterações cardiológicas". Ainda segundo o clube do Morumbi, ele está "clinicamente bem e estável" e nesta sexta (14/11) "realizará estudo eletrofisiológico".

Oscar chegou a publicar mensagem nas redes sociais dizendo que "vai ficar tudo bem, se Deus quiser". O jogador já havia apresentado alterações cardíacas em exames anteriores e agora cogita deixar o futebol.

Seu contrato com o São Paulo tem término previsto para dezembro de 2027. O diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, afirmou que respeitará a vontade do atleta se sua vontade for antecipar a aposentadoria.

Confira a nota publicada pelo São Paulo

"O meio-campista Oscar segue internado no Einstein Hospital Israelita, onde deu entrada na tarde de terça-feira (11) após apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas durante exames realizados no SuperCT.

Extensa investigação realizada no hospital confirmou o diagnóstico de síncope vasovagal.

Oscar segue clinicamente bem e estável, internado em unidade cardiológica e nesta sexta-feira realizará estudo eletrofisiológico."