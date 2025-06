Chico Buarque é operado após aumento da pressão intracraniana; entenda

O cantor e compositor Chico Buarque, de 80 anos, foi submetido a uma cirurgia neurológica nesta terça-feira (3), no Hospital Copa Star, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. O procedimento, realizado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer, teve como objetivo aliviar a pressão intracraniana, condição identificada por exames (saiba mais detalhes abaixo).

Segundo a assessoria do artista, o procedimento já estava programado e não se tratou de uma emergência. Ainda de acordo com a nota, Chico passa bem, permanecerá internado por precaução devido à idade, mas a previsão é de alta nos próximos dias.

Segundo a atualização mais recente, divulgada no fim desta tarde, o cantor já está no quarto, se recupera bem e deve receber alta nas próximas 48 horas.

O que é pressão intracraniana?

A pressão intracraniana (ou PIC) é a força exercida dentro do crânio sobre o cérebro, o sangue e o líquido cefalorraquidiano — fluido que envolve e protege o sistema nervoso central. Em condições normais, essa pressão é estável e fundamental para o bom funcionamento do organismo. No entanto, quando aumenta, pode representar um risco à saúde.

Essa elevação pode ocorrer por diversos motivos, como acúmulo anormal de líquido cefalorraquidiano (hidrocefalia), hemorragias (sangramentos), AVCs, traumas cranianos, infecções ou tumores cerebrais, segundo artigo publicado na Biblioteca Nacional de Medicina. A pressão aumentada pode comprometer o fluxo sanguíneo cerebral e danificar estruturas delicadas do cérebro.

De acordo com o neurologista Flavio Sekeff Salem, em casos não emergenciais, a cirurgia é indicada quando há deterioração neurológica por compressão cerebral, o que pode causar danos aos tecidos cerebrais.

Segundo ele, no caso de Chico Buarque, pode ser algo comum em idosos e potencialmente reversível, como um hematoma subdural crônico (sangramento intracraniano). A cirurgia resolve a maior parte dos casos, de acordo com o especialista.

"Nesse caso, o sangue se acumula lentamente, e o paciente pode apresentar sonolência, confusão ou dor de cabeça", explica.

Ele ressalta que há também os hematomas subdurais agudos, que ocorrem quando há a formação de coágulo no cérebro, o que pode fazer com que vasos sanguíneos estourem. Nesses casos, a cirurgia é emergencial, o que não foi o caso do Chico.

Quando a cirurgia é necessária?

O aumento da PIC pode ser identificado por exames de imagem, como ressonância magnética do crânio, e sintomas como dores de cabeça intensas, vômitos, visão turva, confusão mental e, em casos graves, perda de consciência.

Quando os médicos percebem que há risco de dano cerebral, procedimentos cirúrgicos podem ser indicados para aliviar a pressão.

Histórico de saúde do artista

Nos últimos anos, Chico passou por outras intervenções médicas. Em 2021, ele foi submetido a uma cirurgia na coluna para tratar um estreitamento anormal das vértebras por onde passa a medula. Em 2023, fez uma artroscopia no joelho direito devido ao desgaste da articulação.