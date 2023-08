SIGA NO

677

Chico Buarque fez uma artroscopia, procedimento pouco invasivo que permite investigar o interior de articulações Marcos Vieira/EM/D.A Press O cantor e compositor Chico Buarque, de 79 anos, precisou passar, neste sábado (12), por procedimento cirúrgico no joelho direito, chamado de artroscopia.





Devido ao desgaste da articulação, o cantor corria risco de ter problemas de mobilidade, segundo divulgado pelo colunista Ancelmo Gois.



Leia mais: Dos remédios às cirurgias: como tratar as dores do joelho.



A artroscopia é um procedimento pouco invasivo que permite investigar o interior de articulações. O procedimento utiliza um equipamento composto por uma haste e uma pequena câmera acoplada na ponta, o que permite que o médico tenha visibilidade do interior da articulação e faça um diagnóstico preciso.



Leia mais: Cateterismo no joelho? Técnica beneficia pacientes com artrose



Ícone da música brasileira, o cantor também é conhecido por ser fã de futebol e não abrir mão de jogar regularmente. Depois da recuperação, Chico deve retornar às atividades físicas regularmente.