Relógio de pulso salva vida de idoso de 78 anos que caiu e desmaiou

(foto: Foxs 8)

Um aparelho de pulso da marca Apple Watch salvou a vida de umque passou, caiu e desmaiou em Summerfield, Carolina do Norte (EUA). Mike Yager, 78 anos, estava sozinho no momento do acidente, em 28 de junho. O relógio, ao detectar que o homem estava imóvel, enviouuma mensagem de socorro aos bombeiros.