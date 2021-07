Pelo menos 14 foguetes foram lançados nesta quarta-feira (7) contra a base aérea militar de Ain al Asad, no oeste do Iraque, deixando três feridos leves - tuitou o porta-voz da coalizão internacional antiterrorista nesse país do Oriente Médio, coronel Wayne Marotto.



A base abriga militares americanos.



"Por volta das 12h30 locais, a base aérea de Ain Al Asad foi atacada com 14 foguetes. Caíram na base e em seu perímetro. Os sistemas de defesa foram ativados. As informações preliminares dão conta de três feridos leves", acrescentou Marotto na mesma rede social.



Esta é a mais recente de uma série de ataques quase diários contra posições americanas no Iraque.