MEDICAMENTOS

Ozempic diminui a duração do botox; entenda a relação que preocupa especialistas

Estudo preliminar indica que medicamentos para emagrecimento podem diminuir a durabilidade dos efeitos da toxina botulínica

Flor Sette Camara*
Flor Sette Camara*
Repórter
14/11/2025 14:33 - atualizado em 14/11/2025 14:34

Ozempic diminui a duração do botox crédito: Freepik

O uso prolongado de medicamentos para emagrecimento, como semaglutida (Ozempic) e tirzepatida (Mounjaro), pode estar relacionado à diminuição do tempo de duração do botox. A descoberta, realizada por um estudo recente no PubMed, aponta uma possível conexão entre esses fármacos e a eficácia do procedimento estético.

O mecanismo de ação dessas “canetas emagrecedoras” envolve a redução do apetite, o retardo do esvaziamento gástrico e a regulação dos níveis de glicose. A hipótese do estudo é que as alterações na composição corporal, como a perda de massa magra, e possíveis mudanças neuromusculares decorrentes do uso desses remédios poderiam interferir na durabilidade do botox.

Estudo foi baseado em uma simulação

A pesquisa foi realizada com base em uma modelagem computacional com 25.000 pacientes virtuais, e seus resultados ainda precisam de comprovação por meio de estudos clínicos em humanos. A simulação indicou que o efeito da toxina botulínica, que normalmente dura cerca de 20 semanas (cinco meses), foi reduzido para aproximadamente 16 semanas (quatro meses) em pacientes virtuais que utilizavam os medicamentos.

Para quem investe no procedimento, essa redução pode significar um custo final mais elevado e a necessidade de visitas mais constantes às clínicas de estética para manter os resultados desejados. A questão levanta um alerta para usuários que combinam os dois tratamentos.

Essa preocupação se soma a outro efeito colateral já conhecido como “rosto de Ozempic”. O termo descreve a perda rápida de gordura facial, que pode levar a uma aparência de flacidez e envelhecimento precoce em algumas pessoas.

O que isso muda para os pacientes?

Enquanto a ciência avança para confirmar ou contestar esses achados, a recomendação é que os pacientes informem aos seus dermatologistas ou esteticistas sobre o uso de qualquer medicamento para perda de peso. Por meio disso, o profissional poderá criar um planejamento mais adequado dos procedimentos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

