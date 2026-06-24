Brasileiros entram para Academia do Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela organização do Oscar, anunciou nesta quarta-feira (24/6) os 529 convidados para integrar seu quadro de membros em 2026. Os profissionais que aceitarem o convite passarão a integrar o grupo responsável por votar nas futuras edições do Oscar.

O Brasil aparece entre os destaques da lista graças à presença de profissionais ligados a "O agente secreto", filme de Kleber Mendonça Filho. Foram convidados o diretor de elenco Gabriel Domingues, a figurinista Rita Azevedo, os montadores Matheus Farias e Eduardo Serrano, a chefe de cabelo e maquiagem Marisa Amenta e o diretor de arte Thales Junqueira.

Também receberam convites outros brasileiros que vêm ganhando projeção internacional em diferentes áreas do cinema. Estão na lista o diretor Marcelo Caetano, de "Baby", o diretor de fotografia Adolpho Veloso, conhecido por trabalhos como "Sonhos de trem" e "Jockey", e o profissional de som Bernardo Uzeda, que trabalhou em produções como "Meu nome é Daniel" e "As boas maneiras".

A nova turma reúne profissionais de diferentes áreas da indústria audiovisual e inclui 95 indicados ao prêmio da Academia, entre eles 21 vencedores.

Entre os nomes mais conhecidos da nova leva de convidados estão os atores Jacob Elordi, Jenna Ortega, Mia Goth, Josh O'Connor e Bill Skarsgård e Teyana Taylor. A lista também inclui cineastas como Zach Cregger, de "A hora do mal", e os irmãos Benny e Josh Safdie.

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Segundo a Academia, a seleção segue critérios profissionais definidos pelos diferentes ramos da instituição. Entre os convidados deste ano, 56% pertencem a comunidades sub-representadas, 53% vivem em 60 países e territórios fora dos Estados Unidos e 42% são mulheres. O Oscar de 2027 está previsto para 14 de março.