Bruna Marquezine faz rara menção a namoro com Neymar: 'Muito difícil'

Bruna Marquezine e Neymar viveram um relacionamento entre 2012 e 2018. A atriz, que tinha 18 anos em 2013, afirma ter passado por um momento de grande vulnerabilidade, marcado pela intensa exposição da vida pessoal e pelas pressões da carreira na televisão.

Em participação no "Power talks", Bruna contou que enfrentava a responsabilidade de protagonizar uma novela já no ar enquanto lidava com a repercussão da própria vida fora das telas. Veja entrevista:

Bruna Marquezine: As mulheres têm essa pressão de 'ter que fazer, se provar'. A gente se atropela e se fere. Nesse momento da minha vida eu não romantizo mais escolhas que fiz no passado e estou tentando ser mais graciosa comigo mesma. pic.twitter.com/LZGhsq3D43 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 23, 2026

"Estava sentindo o peso disso em paralelo à minha vida pessoal, que estava muito exposta, não por escolha. Estava lidando com o peso de uma vida pessoal muito exposta, um relacionamento muito difícil e a responsabilidade do 'contamos com você'", disse.

A atriz relatou ainda que chorava com frequência nos bastidores e chegou a ser chamada para uma reunião após reclamações.

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"Hoje em dia faço piada, mas fui chamada para uma reunião e ouvi de um homem que precisava ser como tal atriz e a seguinte frase: 'Aqui você precisa passar o crachá e começar a interpretar'. Aquilo me feriu profundamente. Estava tão vulnerável", falou.