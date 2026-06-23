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Bruna Marquezine faz rara menção a namoro com Neymar: 'Muito difícil'

Em entrevista, atriz relembrou as crises para equilibrar o relacionamento com o atacante da Seleção e a carreira na televisão

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Eduarda Soares - Rádio Tupi
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Eduarda Soares - Rádio Tupi
Repórter
23/06/2026 14:33

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Bruna Marquezine e Neymar
"Estava lidando com o peso de uma vida pessoal muito exposta, um relacionamento muito difícil e a responsabilidade do 'contamos com você'", disse Bruna Marquezine, que se relacionou com Neymar entre 2012 e 2018 crédito: Reprodução

Bruna Marquezine e Neymar viveram um relacionamento entre 2012 e 2018. A atriz, que tinha 18 anos em 2013, afirma ter passado por um momento de grande vulnerabilidade, marcado pela intensa exposição da vida pessoal e pelas pressões da carreira na televisão.

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Em participação no "Power talks", Bruna contou que enfrentava a responsabilidade de protagonizar uma novela já no ar enquanto lidava com a repercussão da própria vida fora das telas. Veja entrevista:

"Estava sentindo o peso disso em paralelo à minha vida pessoal, que estava muito exposta, não por escolha. Estava lidando com o peso de uma vida pessoal muito exposta, um relacionamento muito difícil e a responsabilidade do 'contamos com você'", disse.

A atriz relatou ainda que chorava com frequência nos bastidores e chegou a ser chamada para uma reunião após reclamações.

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"Hoje em dia faço piada, mas fui chamada para uma reunião e ouvi de um homem que precisava ser como tal atriz e a seguinte frase: 'Aqui você precisa passar o crachá e começar a interpretar'. Aquilo me feriu profundamente. Estava tão vulnerável", falou.

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