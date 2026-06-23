Brasileira toca campainha de astro do BTS 133 vezes e acaba condenada

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma brasileira de 30 anos foi condenada pela Justiça da Coreia do Sul por perseguir o cantor Jungkook, integrante do grupo sul-coreano BTS. A mulher recebeu pena de um ano de prisão e dois anos de liberdade condicional pelos crimes de perseguição e invasão de propriedade, mas teve a pena suspensa e foi liberada nessa segunda-feira (22/6). Ela chegou a tocar a campainha da casa do músico 133 vezes no mesmo dia.

A decisão foi tomada pelo Tribunal Distrital Ocidental de Seul após meses de investigações sobre os episódios ocorridos na residência do artista, localizada no distrito de Yongsan-gu, na capital sul-coreana. A identidade da brasileira não foi divulgada pelas autoridades. De acordo com a investigação, a mulher passou a frequentar repetidamente a casa de Jungkook em dezembro de 2025.

Na madrugada do dia 12 daquele mês, ela tocou a campainha da residência 133 vezes. No dia seguinte, teria seguido um entregador e entrado sem autorização na propriedade por uma entrada lateral.

Ao longo das semanas seguintes, a brasileira retornou diversas vezes ao local. Segundo as autoridades, ela rondou a residência em pelo menos 22 ocasiões, aguardando a presença do cantor, além de lançar objetos por cima do muro e deixar cartas e correspondências destinadas ao artista.

A mulher chegou a ser detida em dezembro, por conta de uma denúncia feita pelo cantor, mas foi liberada no dia seguinte com a orientação de não se aproximar novamente da residência. Mesmo após o aviso policial, ela voltou ao local e repetiu os atos de perseguição.

Em 28 de dezembro, a polícia sul-coreana determinou uma medida emergencial que proibia a brasileira de se aproximar a menos de 100 metros da casa do integrante do BTS. Apesar da restrição, ela voltou ao endereço em janeiro e deixou fotografias e materiais impressos nas proximidades, o que levou a uma nova prisão e ao início do processo judicial.

Ao justificar a sentença, o tribunal afirmou que a acusada descumpriu as determinações das autoridades e ignorou as medidas de emergência impostas pela polícia. A decisão destacou ainda que a vítima exigiu punição severa.

Por outro lado, os magistrados consideraram que a mulher agiu para expressar sentimentos em relação ao artista e que não havia intenção de causar danos físicos. O tribunal também observou que Jungkook não percebeu diretamente os toques na campainha, que a invasão não alcançou áreas íntimas da residência e que o descumprimento das medidas protetivas foi considerado de menor gravidade.

A decisão menciona ainda a possibilidade de deportação da brasileira após a conclusão do processo. Segundo o tribunal, a permanência dela detida por aproximadamente três meses e a perspectiva de retorno forçado ao Brasil reduzem o risco de reincidência.

Em janeiro deste ano, familiares da mulher relataram ao g1 que ela sofre de transtornos mentais e já havia apresentado episódios semelhantes anteriormente. Parentes afirmaram que a brasileira deixou a Paraíba, passou um período em São Paulo e viajou sozinha para a Coreia do Sul após reunir recursos financeiros.

Segundo os relatos, a família descobriu a viagem por meio das redes sociais e demonstrou preocupação com o estado de saúde da mulher. Uma parente afirmou que ela acreditava que Jungkook seria o grande amor da vida dela.

Familiares também relataram que a brasileira teve um surto semelhante em 2021 e chegou a receber acompanhamento psiquiátrico. De acordo com os depoimentos, a mãe da mulher mantinha contato diário e tentava convencê-la a retornar ao Brasil.

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