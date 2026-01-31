Vovó faz planos para show do BTS: 'Sobreviver para ver meus meninos’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Conseguir ingressos para grandes shows virou uma disputa acirrada em todo o mundo — e a batalha fica ainda mais intensa quando o artista anuncia uma turnê global. Para os fãs do BTS, esse cenário atingiu um novo nível na última semana, com o início das vendas para a turnê mundial “Arirang”. Em alguns casos, a fila virtual ultrapassou a marca de 120 mil usuários à frente. Nessa disputa, uma vovó de 82 anos ganhou da neta as entradas e viralizou com uma reação emocionante.
O registro da idosa, identificada como Maxine "Bubala" Catalano, foi compartilhado pela neta da mulher, Kylee Rader. As duas são de Chicado, nos Estados Unidos. Sobrevivente de câncer de mama, a idosa — integrante orgulhosa do ARMY, nome dado ao fandom do BTS — não se conteve ao ver a confirmação da compra. “Vou sobreviver para ver meus meninos”, diz, entre lágrimas.
Segundo a própria fã, a música do grupo foi uma fonte de força durante o tratamento contra o câncer e a pandemia. As canções, centradas em mensagens de amor próprio, esperança e resiliência, a acompanharam em sessões de quimioterapia e se tornaram um incentivo constante para seguir em frente. “Eu assisti de novo, e de novo, e de novo na televisão. E toda vez que eu os vejo no YouTube, eu tenho que assistir”, contou a vovó em entrevista a CNN.
O show ao vivo, agora garantido, representa a realização de um sonho que ajudou a sustentá-la nos momentos mais difíceis. A repercussão foi imediata.
Nas redes sociais, fãs celebraram a diversidade etária do ARMY e destacaram como o BTS consegue criar conexões emocionais que atravessam gerações. Comentários exaltaram a história como um lembrete do poder da música em oferecer conforto e sentido, especialmente em períodos de vulnerabilidade.
“Não é só música. É conexão. Só quem sente entende”, escreveu uma pessoa. “Ela é incrível. Fico feliz que ela tenha encontrado a alegria”, pontuou outra. “Espero que ela se divirta”, disse um terceiro perfil.
Esse não é o primeiro show de K-pop da vovó. Em 2023, ela foi a uma apresentação de Suga, o membro favorito do BTS. “Ela teve tipo a melhor noite da vida dela. E eu lembro só de ver a alegria dela e como a multidão interagia com ela”, contou a neta.
A turnê “Arirang” marca o retorno do BTS aos palcos após o período de hiato causado pelo serviço militar obrigatório. O grupo também prepara o lançamento de seu quinto álbum de estúdio, previsto para março de 2026, o que elevou ainda mais a expectativa em torno dos shows.
O roteiro da turnê inclui apresentações em diversos países, incluindo o Brasil. Serão três shows em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026. Os detalhes sobre local e início das vendas ainda não foram oficialmente anunciados.
Também conhecido como "Bangtan Sonyeondan" ("Escoteiros à Prova de Balas", em tradução livre), o BTS é um grupo masculino sul-coreano de K-pop formado pela Big Hit Music em 2013. divulgação
Composto por sete membros - RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook — o grupo se tornou um dos maiores fenômenos musicais da atualidade, conquistando fãs em todo o mundo e quebrando recordes na indústria fonográfica. Divulgação
Eles estrearam com um estilo hip-hop e mensagens críticas à sociedade sul-coreana. Gradualmente, o grupo incorporou elementos de diversos gêneros musicais, como pop, EDM e Rhytm and Blues. BIG HIT MUSIC/DIVULGAÇÃO
A partir de 2016, o grupo experimentou um crescimento exponencial em popularidade internacional, impulsionado por hits como "DNA", "Fake Love" e "Boy With Luv". wikimedia commons Carolin von Petzholdt
Em 2020, eles se tornaram o primeiro grupo sul-coreano da história a alcançar o topo da Billboard Hot 100 com a música "Dynamite". Divulgação/ From Big Hit Labels
Outros de seus trabalhos mais notáveis são "Wings" (2016), "Love Yourself: Tear" (2018), "Map of the Soul: 7" (2020) e "BE" (2020). flickr/Korean Culture and Information Service
Além de quebrar diversos recordes no YouTube, Spotify e nas paradas musicais internacionais, o BTS se apresentou em grandes eventos como o Grammy e até a Assembleia Geral da ONU. reprodução/united nations
O grupo também se destaca por sua filantropia e ativismo social, defendendo causas como amor próprio, saúde mental e combate à violência. wikimedia commons/The White House
Eles são embaixadores da campanha "Love Myself" em parceria com a UNICEF, que visa acabar com a violência contra crianças e adolescentes. Conheça melhor cada membro! Divulgação
RM (Kim Namjoon): Líder do grupo, RM é conhecido por sua inteligência, capacidade de composição e amor pela leitura. wikimedia commons Min Kyung-bin for Dispatch
Jin (Kim Seokjin): Jin é apreciado por ser engraçado e muito simpático com os fãs, além de adorar cozinhar. wikimedia commons/Pink Ade
Suga (Min Yoongi): Apaixonado por basquete, Suga é um rapper, compositor e produtor musical, conhecido por suas letras introspectivas. wikimedia commons/Dispatch
J-Hope (Jung Hoseok): J-Hope é o dançarino principal do grupo e também se destaca pelo rap e pela coreografia. Costuma contagiar os fãs com sua personalidade mais divertida. wikimedia commons HopeSmiling
Jimin (Park Ji-min): Jimin é conhecido por seus vocais mais "suave", coreografia impecável e presença carismática no palco. wikimedia commons/Mischief Managed BTS
V (Kim Taehyung): V se destaca por ter uma voz diferente da dos outros, mais profunda, além de ser um ator talentoso. wikimedia commons Taehyun's Moment
Jungkook (Jeon Jungkook): O membro mais jovem do grupo é conhecido pelas habilidades de dança. Às vezes, assume o papel de vocalista principal do grupo. wikimedia commons/I DARE U JK
O BTS conta com uma das maiores e mais engajadas bases de fãs do mundo, chamada de "ARMY". Eles são conhecidos por sua lealdade, paixão e criatividade, apoiando o grupo ativamente em suas atividades e os promovendo nas redes sociais. wikimedia commons/NenehTrainer
O grupo também já lançou documentários e séries de reality show, como "Run BTS" (2015), "Burn the Stage" (2018) e "Break the Silence: The Movie" (2020) que oferecem aos fãs uma visão dos bastidores de suas vidas e carreiras. Divulgação
Em 2022, o BTS anunciou uma pausa em suas atividades em grupo para que os membros pudessem cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. A expectativa era de que eles retornassem em junho de 2025. Youtube/BANGTANTV
Mesmo assim, os integrantes continuaram lançando alguns singles, como "Seven", de Jungkook, que quebrou múltiplos recordes no streaming. Agora eles finalmente retomam uma turnê e incluem o Brasil Reprodução/@bts.bighitofficial