AMOR DE FÃ

Vovó faz planos para show do BTS: 'Sobreviver para ver meus meninos’

Após garantir ingresso, vovó de 82 anos emociona a internet ao afirmar que vai lutar para sobreviver e realizar o sonho de ver o BTS ao vivo

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
31/01/2026 12:57

Vovó fica emocionada ao ver ingressos para o show do BTS
Vovó fica emocionada ao ver ingressos para o show do BTS crédito: Redes sociais

Conseguir ingressos para grandes shows virou uma disputa acirrada em todo o mundo — e a batalha fica ainda mais intensa quando o artista anuncia uma turnê global. Para os fãs do BTS, esse cenário atingiu um novo nível na última semana, com o início das vendas para a turnê mundial “Arirang”. Em alguns casos, a fila virtual ultrapassou a marca de 120 mil usuários à frente. Nessa disputa, uma vovó de 82 anos ganhou da neta as entradas e viralizou com uma reação emocionante. 

O registro da idosa, identificada como Maxine "Bubala" Catalano, foi compartilhado pela neta da mulher, Kylee Rader. As duas são de Chicado, nos Estados Unidos. Sobrevivente de câncer de mama, a idosa — integrante orgulhosa do ARMY, nome dado ao fandom do BTS — não se conteve ao ver a confirmação da compra. “Vou sobreviver para ver meus meninos”, diz, entre lágrimas. 

Segundo a própria fã, a música do grupo foi uma fonte de força durante o tratamento contra o câncer e a pandemia. As canções, centradas em mensagens de amor próprio, esperança e resiliência, a acompanharam em sessões de quimioterapia e se tornaram um incentivo constante para seguir em frente. “Eu assisti de novo, e de novo, e de novo na televisão. E toda vez que eu os vejo no YouTube, eu tenho que assistir”, contou a vovó em entrevista a CNN.

O show ao vivo, agora garantido, representa a realização de um sonho que ajudou a sustentá-la nos momentos mais difíceis. A repercussão foi imediata. 

Nas redes sociais, fãs celebraram a diversidade etária do ARMY e destacaram como o BTS consegue criar conexões emocionais que atravessam gerações. Comentários exaltaram a história como um lembrete do poder da música em oferecer conforto e sentido, especialmente em períodos de vulnerabilidade.

“Não é só música. É conexão. Só quem sente entende”, escreveu uma pessoa. “Ela é incrível. Fico feliz que ela tenha encontrado a alegria”, pontuou outra. “Espero que ela se divirta”, disse um terceiro perfil.

Esse não é o primeiro show de K-pop da vovó. Em 2023, ela foi a uma apresentação de Suga, o membro favorito do BTS. “Ela teve tipo a melhor noite da vida dela. E eu lembro só de ver a alegria dela e como a multidão interagia com ela”, contou a neta.

A turnê “Arirang” marca o retorno do BTS aos palcos após o período de hiato causado pelo serviço militar obrigatório. O grupo também prepara o lançamento de seu quinto álbum de estúdio, previsto para março de 2026, o que elevou ainda mais a expectativa em torno dos shows.

O roteiro da turnê inclui apresentações em diversos países, incluindo o Brasil. Serão três shows em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026. Os detalhes sobre local e início das vendas ainda não foram oficialmente anunciados.

O BTS anunciou que incluiu o Brasil em sua turnê de 2026. O grupo fará três shows em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. Ainda não há informações sobre local e venda de ingressos. divulgação
A turnê marca a retomada da banda depois que os 7 integrantes concluíram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul Reprodução de vídeo
O grupo se tornou um fenômeno mundial, quebrando recordes e conquistando fãs em todos os cantos do planeta. Conheça curiosidades sobre o BTS! Reprodução de vídeo
Também conhecido como
Também conhecido como "Bangtan Sonyeondan" ("Escoteiros à Prova de Balas", em tradução livre), o BTS é um grupo masculino sul-coreano de K-pop formado pela Big Hit Music em 2013. divulgação
Composto por sete membros - RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook — o grupo se tornou um dos maiores fenômenos musicais da atualidade, conquistando fãs em todo o mundo e quebrando recordes na indústria fonográfica.-Divulgação
Composto por sete membros - RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook — o grupo se tornou um dos maiores fenômenos musicais da atualidade, conquistando fãs em todo o mundo e quebrando recordes na indústria fonográfica. Divulgação
Eles estrearam com um estilo hip-hop e mensagens críticas à sociedade sul-coreana. Gradualmente, o grupo incorporou elementos de diversos gêneros musicais, como pop, EDM e Rhytm and Blues.-BIG HIT MUSIC/DIVULGAÇÃO
Eles estrearam com um estilo hip-hop e mensagens críticas à sociedade sul-coreana. Gradualmente, o grupo incorporou elementos de diversos gêneros musicais, como pop, EDM e Rhytm and Blues. BIG HIT MUSIC/DIVULGAÇÃO
A partir de 2016, o grupo experimentou um crescimento exponencial em popularidade internacional, impulsionado por hits como
A partir de 2016, o grupo experimentou um crescimento exponencial em popularidade internacional, impulsionado por hits como "DNA", "Fake Love" e "Boy With Luv". wikimedia commons Carolin von Petzholdt
Em 2020, eles se tornaram o primeiro grupo sul-coreano da história a alcançar o topo da Billboard Hot 100 com a música
Em 2020, eles se tornaram o primeiro grupo sul-coreano da história a alcançar o topo da Billboard Hot 100 com a música "Dynamite". Divulgação/ From Big Hit Labels
Outros de seus trabalhos mais notáveis são
Outros de seus trabalhos mais notáveis são "Wings" (2016), "Love Yourself: Tear" (2018), "Map of the Soul: 7" (2020) e "BE" (2020). flickr/Korean Culture and Information Service
Além de quebrar diversos recordes no YouTube, Spotify e nas paradas musicais internacionais, o BTS se apresentou em grandes eventos como o Grammy e até a Assembleia Geral da ONU. -reprodução/united nations
Além de quebrar diversos recordes no YouTube, Spotify e nas paradas musicais internacionais, o BTS se apresentou em grandes eventos como o Grammy e até a Assembleia Geral da ONU. reprodução/united nations
O grupo também se destaca por sua filantropia e ativismo social, defendendo causas como amor próprio, saúde mental e combate à violência. -wikimedia commons/The White House
O grupo também se destaca por sua filantropia e ativismo social, defendendo causas como amor próprio, saúde mental e combate à violência. wikimedia commons/The White House
Eles são embaixadores da campanha
Eles são embaixadores da campanha "Love Myself" em parceria com a UNICEF, que visa acabar com a violência contra crianças e adolescentes. Conheça melhor cada membro! Divulgação
RM (Kim Namjoon): Líder do grupo, RM é conhecido por sua inteligência, capacidade de composição e amor pela leitura.-wikimedia commons Min Kyung-bin for Dispatch
RM (Kim Namjoon): Líder do grupo, RM é conhecido por sua inteligência, capacidade de composição e amor pela leitura. wikimedia commons Min Kyung-bin for Dispatch
Jin (Kim Seokjin): Jin é apreciado por ser engraçado e muito simpático com os fãs, além de adorar cozinhar.-wikimedia commons/Pink Ade
Jin (Kim Seokjin): Jin é apreciado por ser engraçado e muito simpático com os fãs, além de adorar cozinhar. wikimedia commons/Pink Ade
Suga (Min Yoongi): Apaixonado por basquete, Suga é um rapper, compositor e produtor musical, conhecido por suas letras introspectivas.-wikimedia commons/Dispatch
Suga (Min Yoongi): Apaixonado por basquete, Suga é um rapper, compositor e produtor musical, conhecido por suas letras introspectivas. wikimedia commons/Dispatch
J-Hope (Jung Hoseok): J-Hope é o dançarino principal do grupo e também se destaca pelo rap e pela coreografia. Costuma contagiar os fãs com sua personalidade mais divertida.-wikimedia commons HopeSmiling
J-Hope (Jung Hoseok): J-Hope é o dançarino principal do grupo e também se destaca pelo rap e pela coreografia. Costuma contagiar os fãs com sua personalidade mais divertida. wikimedia commons HopeSmiling
Jimin (Park Ji-min): Jimin é conhecido por seus vocais mais
Jimin (Park Ji-min): Jimin é conhecido por seus vocais mais "suave", coreografia impecável e presença carismática no palco. wikimedia commons/Mischief Managed BTS
V (Kim Taehyung): V se destaca por ter uma voz diferente da dos outros, mais profunda, além de ser um ator talentoso. -wikimedia commons Taehyun's Moment
V (Kim Taehyung): V se destaca por ter uma voz diferente da dos outros, mais profunda, além de ser um ator talentoso. wikimedia commons Taehyun's Moment
Jungkook (Jeon Jungkook): O membro mais jovem do grupo é conhecido pelas habilidades de dança. Às vezes, assume o papel de vocalista principal do grupo.-wikimedia commons/I DARE U JK
Jungkook (Jeon Jungkook): O membro mais jovem do grupo é conhecido pelas habilidades de dança. Às vezes, assume o papel de vocalista principal do grupo. wikimedia commons/I DARE U JK
O BTS conta com uma das maiores e mais engajadas bases de fãs do mundo, chamada de
O BTS conta com uma das maiores e mais engajadas bases de fãs do mundo, chamada de "ARMY". Eles são conhecidos por sua lealdade, paixão e criatividade, apoiando o grupo ativamente em suas atividades e os promovendo nas redes sociais. wikimedia commons/NenehTrainer
O grupo também já lançou documentários e séries de reality show, como
O grupo também já lançou documentários e séries de reality show, como "Run BTS" (2015), "Burn the Stage" (2018) e "Break the Silence: The Movie" (2020) que oferecem aos fãs uma visão dos bastidores de suas vidas e carreiras. Divulgação
Em 2022, o BTS anunciou uma pausa em suas atividades em grupo para que os membros pudessem cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. A expectativa era de que eles retornassem em junho de 2025.-Youtube/BANGTANTV
Em 2022, o BTS anunciou uma pausa em suas atividades em grupo para que os membros pudessem cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. A expectativa era de que eles retornassem em junho de 2025. Youtube/BANGTANTV
Mesmo assim, os integrantes continuaram lançando alguns singles, como
Mesmo assim, os integrantes continuaram lançando alguns singles, como "Seven", de Jungkook, que quebrou múltiplos recordes no streaming. Agora eles finalmente retomam uma turnê e incluem o Brasil Reprodução/@bts.bighitofficial

bts estados-unidos internet mundo musica redes-sociais show

