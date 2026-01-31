Vovó faz planos para show do BTS: 'Sobreviver para ver meus meninos’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Conseguir ingressos para grandes shows virou uma disputa acirrada em todo o mundo — e a batalha fica ainda mais intensa quando o artista anuncia uma turnê global. Para os fãs do BTS, esse cenário atingiu um novo nível na última semana, com o início das vendas para a turnê mundial “Arirang”. Em alguns casos, a fila virtual ultrapassou a marca de 120 mil usuários à frente. Nessa disputa, uma vovó de 82 anos ganhou da neta as entradas e viralizou com uma reação emocionante.

O registro da idosa, identificada como Maxine "Bubala" Catalano, foi compartilhado pela neta da mulher, Kylee Rader. As duas são de Chicado, nos Estados Unidos. Sobrevivente de câncer de mama, a idosa — integrante orgulhosa do ARMY, nome dado ao fandom do BTS — não se conteve ao ver a confirmação da compra. “Vou sobreviver para ver meus meninos”, diz, entre lágrimas.

Segundo a própria fã, a música do grupo foi uma fonte de força durante o tratamento contra o câncer e a pandemia. As canções, centradas em mensagens de amor próprio, esperança e resiliência, a acompanharam em sessões de quimioterapia e se tornaram um incentivo constante para seguir em frente. “Eu assisti de novo, e de novo, e de novo na televisão. E toda vez que eu os vejo no YouTube, eu tenho que assistir”, contou a vovó em entrevista a CNN.

O show ao vivo, agora garantido, representa a realização de um sonho que ajudou a sustentá-la nos momentos mais difíceis. A repercussão foi imediata.

Nas redes sociais, fãs celebraram a diversidade etária do ARMY e destacaram como o BTS consegue criar conexões emocionais que atravessam gerações. Comentários exaltaram a história como um lembrete do poder da música em oferecer conforto e sentido, especialmente em períodos de vulnerabilidade.

“Não é só música. É conexão. Só quem sente entende”, escreveu uma pessoa. “Ela é incrível. Fico feliz que ela tenha encontrado a alegria”, pontuou outra. “Espero que ela se divirta”, disse um terceiro perfil.

Esse não é o primeiro show de K-pop da vovó. Em 2023, ela foi a uma apresentação de Suga, o membro favorito do BTS. “Ela teve tipo a melhor noite da vida dela. E eu lembro só de ver a alegria dela e como a multidão interagia com ela”, contou a neta.

A turnê “Arirang” marca o retorno do BTS aos palcos após o período de hiato causado pelo serviço militar obrigatório. O grupo também prepara o lançamento de seu quinto álbum de estúdio, previsto para março de 2026, o que elevou ainda mais a expectativa em torno dos shows.

O roteiro da turnê inclui apresentações em diversos países, incluindo o Brasil. Serão três shows em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro de 2026. Os detalhes sobre local e início das vendas ainda não foram oficialmente anunciados.

