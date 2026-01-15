Assine
BTS anuncia turnê no Brasil após serviço militar do grupo

RF
Redação Flipar
    A turnê marca a retomada da banda depois que os 7 integrantes concluíram o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul Foto: Reprodução de vídeo
    O grupo se tornou um fenômeno mundial, quebrando recordes e conquistando fãs em todos os cantos do planeta. Conheça curiosidades sobre o BTS! Foto: Reprodução de vídeo
    Também conhecido como "Bangtan Sonyeondan" ("Escoteiros à Prova de Balas", em tradução livre), o BTS é um grupo masculino sul-coreano de K-pop formado pela Big Hit Music em 2013. Foto: divulgação
    Composto por sete membros - RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook — o grupo se tornou um dos maiores fenômenos musicais da atualidade, conquistando fãs em todo o mundo e quebrando recordes na indústria fonográfica. Foto: Divulgação
    Eles estrearam com um estilo hip-hop e mensagens críticas à sociedade sul-coreana. Gradualmente, o grupo incorporou elementos de diversos gêneros musicais, como pop, EDM e Rhytm and Blues. Foto: BIG HIT MUSIC/DIVULGAÇÃO
    A partir de 2016, o grupo experimentou um crescimento exponencial em popularidade internacional, impulsionado por hits como "DNA", "Fake Love" e "Boy With Luv". Foto: wikimedia commons Carolin von Petzholdt
    Em 2020, eles se tornaram o primeiro grupo sul-coreano da história a alcançar o topo da Billboard Hot 100 com a música "Dynamite". Foto: Divulgação/ From Big Hit Labels
    Outros de seus trabalhos mais notáveis são "Wings" (2016), "Love Yourself: Tear" (2018), "Map of the Soul: 7" (2020) e "BE" (2020). Foto: flickr/Korean Culture and Information Service
    Além de quebrar diversos recordes no YouTube, Spotify e nas paradas musicais internacionais, o BTS se apresentou em grandes eventos como o Grammy e até a Assembleia Geral da ONU. Foto: reprodução/united nations
    O grupo também se destaca por sua filantropia e ativismo social, defendendo causas como amor próprio, saúde mental e combate à violência. Foto: wikimedia commons/The White House
    Eles são embaixadores da campanha "Love Myself" em parceria com a UNICEF, que visa acabar com a violência contra crianças e adolescentes. Conheça melhor cada membro! Foto: Divulgação
    RM (Kim Namjoon): Líder do grupo, RM é conhecido por sua inteligência, capacidade de composição e amor pela leitura. Foto: wikimedia commons Min Kyung-bin for Dispatch
    Jin (Kim Seokjin): Jin é apreciado por ser engraçado e muito simpático com os fãs, além de adorar cozinhar. Foto: wikimedia commons/Pink Ade
    Suga (Min Yoongi): Apaixonado por basquete, Suga é um rapper, compositor e produtor musical, conhecido por suas letras introspectivas. Foto: wikimedia commons/Dispatch
    J-Hope (Jung Hoseok): J-Hope é o dançarino principal do grupo e também se destaca pelo rap e pela coreografia. Costuma contagiar os fãs com sua personalidade mais divertida. Foto: wikimedia commons HopeSmiling
    Jimin (Park Ji-min): Jimin é conhecido por seus vocais mais "suave", coreografia impecável e presença carismática no palco. Foto: wikimedia commons/Mischief Managed BTS
    V (Kim Taehyung): V se destaca por ter uma voz diferente da dos outros, mais profunda, além de ser um ator talentoso. Foto: wikimedia commons Taehyun's Moment
    Jungkook (Jeon Jungkook): O membro mais jovem do grupo é conhecido pelas habilidades de dança. Às vezes, assume o papel de vocalista principal do grupo. Foto: wikimedia commons/I DARE U JK
    O BTS conta com uma das maiores e mais engajadas bases de fãs do mundo, chamada de "ARMY". Eles são conhecidos por sua lealdade, paixão e criatividade, apoiando o grupo ativamente em suas atividades e os promovendo nas redes sociais. Foto: wikimedia commons/NenehTrainer
    O grupo também já lançou documentários e séries de reality show, como "Run BTS" (2015), "Burn the Stage" (2018) e "Break the Silence: The Movie" (2020) que oferecem aos fãs uma visão dos bastidores de suas vidas e carreiras. Foto: Divulgação
    Em 2022, o BTS anunciou uma pausa em suas atividades em grupo para que os membros pudessem cumprir o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. A expectativa era de que eles retornassem em junho de 2025. Foto: Youtube/BANGTANTV
    Mesmo assim, os integrantes continuaram lançando alguns singles, como "Seven", de Jungkook, que quebrou múltiplos recordes no streaming. Agora eles finalmente retomam uma turnê e incluem o Brasil Foto: Reprodução/@bts.bighitofficial
