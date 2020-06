Os fãs do BTS igualaram seus ídolos e doaram em 24 horas um milhão de dólares para o movimento "Black Lives Matter", o valor de uma doação das megaestrelas do K-pop, anunciaram nesta segunda-feira os organizadores da campanha.

Os empresários do BTS, um dos grupos mais populares do mundo, anunciaram no fim de semana que a 'boy band' coreana doou um milhão de dólares para o movimento antirracista nos Estados Unidos e em outros países.

"Somos contra a discriminação racial. Condenamos a violência", afirmou o grupo em uma mensagem no Twitter que foi retuitada um milhão de vezes.

A relação estreita do BTS com os fãs - que inclui selfies, vídeos e mensagens nas redes sociais (em coreano e em inglês) - contribuiu para criar um movimento mundial que reúne milhões de fãs e que os cantores chamam de "exército".

O anúncio da doação do BTS provocou a criação da hashtag #MatchAMillion ("IgualarUmMilhão") e um grupo de fãs, chamado "One in an Army", iniciou a campanha de arrecadação.

Nesta segunda-feira, o "One in an Army" anunciou que 35.000 doadores prometeram doar quantias que ajudarão a alcançar um milhão de dólares.

O BTS (abreviação de Bangtan Sonyeondan) é um dos maiores fenômenos musicais do mundo.