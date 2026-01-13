Assine
Astros do grupo de k-pop BTS vão iniciar turnê mundial em abril

O grupo de K-pop BTS vai iniciar em abril sua turnê mundial de retorno aos palcos, que incluirá a cidade de São Paulo, anunciou nesta quarta-feira (14) a gravadora dos astros sul-coreanos.

Em 2022, os sete integrantes do grupo começaram a cumprir o serviço militar obrigatório para homens de até 30 anos, concluído no ano passado, quando eles anunciaram que retornariam aos palcos em 2026. 

A turnê mundial inclui 34 cidades e 79 apresentações, a maior de um grupo de K-pop em número de shows. Ela terá início em 9 de abril, na cidade sul-coreana de Goyang, e o grupo fará outros dois shows no país antes de seguir para o Japão, informou a gravadora.

Segundo o site da BigHit Music, o grupo vai se apresentar nos Estados Unidos, fará três shows na Cidade do México em maio, e no mês seguinte se apresentará duas vezes em Madri.

Em outubro, o BTS subirá ao palco em Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires e São Paulo, antes de retornar para a Ásia. A turnê será encerrada em março de 2027, em Manila, Filipinas.

A agência Hybe, que representa o grupo, anunciou neste mês que os sul-coreanos vão lançar um álbum em 20 de março, antes da turnê. Será a sua primeira gravação desde "Proof", álbum mais vendido em 2022 na Coreia do Sul.

Antes do serviço militar, o BTS gerava mais de US$ 3,7 bilhões (R$ 20 bilhões) anuais na Coreia do Sul, o equivalente a 0,2% do PIB do país, segundo o Instituto Coreano de Cultura e Turismo.

A banda se tornou um fenômeno global e ostenta o recorde de reproduções no Spotify, além de ter sido o primeiro grupo de K-pop a liderar as paradas Billboard 200 e Billboard Artist 100 nos Estados Unidos.

