Por que as parcerias com estrelas do K-pop viraram febre entre as marcas

A união anunciada em maio de 2026 entre o biscoito Oreo e o grupo de K-pop BTS é o exemplo mais recente de uma estratégia que virou febre entre gigantes do mercado global. A parceria resultou em uma edição limitada com biscoitos roxos e embalagens especiais, seguindo o rastro de sucesso deixado por outras colaborações, como a do McDonald's com o mesmo grupo, realizada em 2021, mostrando que o fenômeno sul-coreano se tornou uma aposta segura para impulsionar vendas e engajamento.

O segredo do sucesso está no poder de mobilização dos fãs. Grupos como o BTS não possuem apenas ouvintes, mas comunidades globais extremamente organizadas e leais. No caso do grupo, a nova parceria ganha ainda mais relevância por ocorrer logo após seu retorno de um hiato para o serviço militar, intensificando o engajamento de uma base de fãs que aguardava ansiosamente por novidades. Conhecidos como “fandoms”, esses seguidores atuam como verdadeiros exércitos de divulgação, capazes de esgotar produtos em poucas horas.

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Para as empresas, a lógica é simples: associar sua imagem a um fenômeno cultural que transcende a música. A estratégia vai muito além de apenas estampar o rosto dos artistas em um produto. Ela envolve a criação de itens exclusivos e colecionáveis, que geram um senso de urgência e pertencimento nos consumidores. A campanha do McDonald’s de 2021, por exemplo, não vendeu apenas um lanche, mas uma experiência completa com embalagens personalizadas.

Uma estratégia que vai além da imagem

As colaborações também servem como uma ponte para as marcas alcançarem o público jovem, especialmente a Geração Z, que valoriza a autenticidade e a conexão com seus ídolos. Ao se aliar a um grupo de K-pop, a empresa demonstra estar atenta às tendências culturais do momento, rejuvenescendo sua imagem e criando um vínculo emocional com novos clientes.

O fenômeno não se restringe ao BTS. Outros grupos de K-pop também têm realizado parcerias comerciais bem-sucedidas, demonstrando o apelo global do gênero musical. A fórmula se repete: produtos de edição limitada, forte apelo visual e uma campanha massiva nas redes sociais, impulsionada principalmente pelos fãs.

Essa aliança transforma consumidores em divulgadores apaixonados, um resultado que campanhas de marketing tradicionais raramente alcançam. Com isso, as marcas não apenas garantem um retorno financeiro imediato, mas também fortalecem sua presença em um mercado cada vez mais competitivo e conectado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.