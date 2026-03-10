O fenômeno do K-Pop: como a Coreia do Sul dominou a cultura pop?

Quando artistas como Jisoo, do grupo BLACKPINK, anunciam um novo projeto, milhões de fãs ao redor do mundo se mobilizam instantaneamente. Esse poder de engajamento não é um caso isolado, mas o reflexo de um fenômeno cultural que transformou a Coreia do Sul em uma superpotência do entretenimento global. O K-Pop, como ficou conhecida a música pop sul-coreana, é a ponta de lança de um movimento muito maior.

O sucesso da chamada “Onda Coreana”, ou “Hallyu”, é fruto de um projeto estratégico que começou décadas atrás. O governo sul-coreano identificou a cultura como um pilar de “soft power” e investiu pesadamente na indústria criativa. O objetivo era claro: exportar entretenimento para melhorar a imagem do país e impulsionar a economia.

O modelo de produção do K-Pop é um dos segredos desse domínio. As agências de entretenimento selecionam jovens talentos e os submetem a um treinamento intensivo que dura anos. Eles aprendem a cantar, dançar, atuar e até a falar outros idiomas. O resultado são artistas completos, preparados para competir em um mercado global.

A estratégia coreana não se limitou aos palcos. A mesma lógica de produção de alta qualidade foi aplicada a outras áreas. As novelas, conhecidas como K-dramas, conquistaram audiências massivas em plataformas de streaming com suas tramas envolventes e produção impecável. Títulos como 'Squid Game' (conhecido no Brasil como 'Round 6') se tornaram verdadeiros eventos globais.

No cinema, o ápice veio com o filme “Parasita”, que fez história ao vencer o Oscar de Melhor Filme. A vitória consolidou o cinema sul-coreano como uma força criativa relevante e original, capaz de dialogar com o público de qualquer nacionalidade sem perder sua identidade cultural.

Essa expansão cultural também abriu portas para outros setores. A indústria da beleza, com a K-beauty, popularizou rotinas de cuidados com a pele e produtos inovadores em todo o mundo, como as máscaras faciais (sheet masks) e as bases compactas (cushions). A culinária coreana também ganhou destaque, com pratos como o kimchi e o bibimbap se tornando cada vez mais populares.

A força da Onda Coreana está na sua capacidade de se adaptar e se conectar com o público jovem. Grupos de K-Pop utilizam as redes sociais para manter uma comunicação direta e constante com seus fãs, criando comunidades leais e altamente engajadas. Essa interação fortalece o vínculo e transforma o consumo de entretenimento em uma experiência coletiva.

Assim, o fenômeno que começou com a música hoje se manifesta na moda, na estética e nos hábitos de consumo de milhões de pessoas. A Coreia do Sul conseguiu transformar sua cultura em um dos seus produtos de exportação mais valiosos, redefinindo o que significa ser uma potência no século 21.

