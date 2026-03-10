O fenômeno do K-Pop: como a Coreia do Sul dominou a cultura pop?
Do BLACKPINK ao BTS, a onda coreana vai muito além da música; entenda os fatores que transformaram o país em uma potência cultural global
compartilheSIGA
Quando artistas como Jisoo, do grupo BLACKPINK, anunciam um novo projeto, milhões de fãs ao redor do mundo se mobilizam instantaneamente. Esse poder de engajamento não é um caso isolado, mas o reflexo de um fenômeno cultural que transformou a Coreia do Sul em uma superpotência do entretenimento global. O K-Pop, como ficou conhecida a música pop sul-coreana, é a ponta de lança de um movimento muito maior.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O sucesso da chamada “Onda Coreana”, ou “Hallyu”, é fruto de um projeto estratégico que começou décadas atrás. O governo sul-coreano identificou a cultura como um pilar de “soft power” e investiu pesadamente na indústria criativa. O objetivo era claro: exportar entretenimento para melhorar a imagem do país e impulsionar a economia.
Leia Mais
As Guerreiras do K-pop', novo sucesso mundial da cultura sul-coreana
'Guerreiras do k-pop' batem recorde na Netflix e conquistam o planeta
Astro de 'Parasita' brilha no filme 'Na teia da aranha', que estreia em BH
O modelo de produção do K-Pop é um dos segredos desse domínio. As agências de entretenimento selecionam jovens talentos e os submetem a um treinamento intensivo que dura anos. Eles aprendem a cantar, dançar, atuar e até a falar outros idiomas. O resultado são artistas completos, preparados para competir em um mercado global.
Muito além da música
A estratégia coreana não se limitou aos palcos. A mesma lógica de produção de alta qualidade foi aplicada a outras áreas. As novelas, conhecidas como K-dramas, conquistaram audiências massivas em plataformas de streaming com suas tramas envolventes e produção impecável. Títulos como 'Squid Game' (conhecido no Brasil como 'Round 6') se tornaram verdadeiros eventos globais.
No cinema, o ápice veio com o filme “Parasita”, que fez história ao vencer o Oscar de Melhor Filme. A vitória consolidou o cinema sul-coreano como uma força criativa relevante e original, capaz de dialogar com o público de qualquer nacionalidade sem perder sua identidade cultural.
Essa expansão cultural também abriu portas para outros setores. A indústria da beleza, com a K-beauty, popularizou rotinas de cuidados com a pele e produtos inovadores em todo o mundo, como as máscaras faciais (sheet masks) e as bases compactas (cushions). A culinária coreana também ganhou destaque, com pratos como o kimchi e o bibimbap se tornando cada vez mais populares.
A força da Onda Coreana está na sua capacidade de se adaptar e se conectar com o público jovem. Grupos de K-Pop utilizam as redes sociais para manter uma comunicação direta e constante com seus fãs, criando comunidades leais e altamente engajadas. Essa interação fortalece o vínculo e transforma o consumo de entretenimento em uma experiência coletiva.
Assim, o fenômeno que começou com a música hoje se manifesta na moda, na estética e nos hábitos de consumo de milhões de pessoas. A Coreia do Sul conseguiu transformar sua cultura em um dos seus produtos de exportação mais valiosos, redefinindo o que significa ser uma potência no século 21.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.