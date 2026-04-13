Além do BTS: 5 grupos de K-pop que você precisa conhecer agora

Com os ingressos para os shows do BTS em São Paulo — marcados para os dias 28, 30 e 31 de outubro no Estádio do MorumBIS — já à venda desde o início de abril, a força do K-pop no Brasil está mais evidente do que nunca. Enquanto os fãs celebram o retorno do grupo, o universo da música sul-coreana oferece outros talentos que também merecem atenção, com produções de alta qualidade e performances contagiantes.

Se você é parte do ARMY, o fã-clube do BTS, ou apenas um curioso pelo fenômeno, prepare-se para expandir sua playlist. Existem grupos com estilos variados, desde o pop eletrônico até conceitos mais teatrais, que estão dominando as paradas globais e construindo legiões de seguidores com a mesma paixão.

Stray Kids

Formado por oito integrantes, o Stray Kids é conhecido pela energia explosiva e por produzir suas próprias músicas. O trio de produtores do grupo, chamado 3RACHA, assina a maior parte do repertório, que mistura hip-hop, batidas eletrônicas e letras que abordam temas como identidade e desafios da juventude.

Suas coreografias são intensas e cheias de personalidade, o que torna suas apresentações ao vivo um espetáculo à parte. Músicas como “God's Menu” e “MANIAC” são ótimas portas de entrada para entender o poder sonoro e visual do grupo.

SEVENTEEN

Apelidado de "ídolos autoproduzidos", o SEVENTEEN é um grupo de treze membros famoso por sua incrível sincronia na dança. Eles se envolvem em todas as etapas de criação, da composição das músicas à elaboração das coreografias, garantindo um trabalho autêntico e coeso.

O grupo é dividido em três unidades: vocal, hip-hop e performance, o que lhes confere uma versatilidade única. Canções como “Super” e “Don’t Wanna Cry” demonstram perfeitamente sua capacidade de combinar vocais emocionantes com danças complexas e visualmente impressionantes.

TOMORROW X TOGETHER (TXT)

Lançado pela mesma empresa do BTS, o TXT rapidamente conquistou seu próprio espaço com um conceito mais sonhador e narrativas mágicas. Composto por cinco membros, o grupo explora um som que passeia pelo pop, rock e R&B, sempre com uma estética visual muito bem trabalhada.

As letras frequentemente contam histórias contínuas através de seus álbuns, criando um universo particular que cativa os fãs. “0X1=LOVESONG (I Know I Love You)” é um exemplo perfeito da intensidade emocional que eles entregam.

NewJeans

Este quinteto feminino se tornou uma sensação global desde sua estreia. O NewJeans aposta em um som mais suave e minimalista, inspirado no pop e R&B dos anos 1990 e 2000. A proposta é criar músicas fáceis de ouvir, que parecem tão confortáveis quanto um jeans favorito.

Com um visual natural e coreografias descontraídas, elas quebraram recordes e lideraram as paradas musicais. Hits como “Hype Boy” e “Attention” são contagiantes e mostram por que o grupo é um dos nomes mais promissores da atualidade.

ATEEZ

Se você busca performances teatrais e uma energia avassaladora, o ATEEZ é a escolha certa. Com um conceito inspirado em piratas e uma narrativa cinematográfica, os oito integrantes são aclamados por sua presença de palco dominante e coreografias de altíssima dificuldade.

A sonoridade do grupo é intensa, com batidas fortes e refrões marcantes que transformam cada música em um hino. Faixas como “WONDERLAND” e “Guerrilla” capturam a essência do ATEEZ: uma força da natureza no palco.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.