Jungkook, do BTS, lança sua primeira coleção na Calvin Klein
Linha inclui peças oversized, jeans utilitários e jaquetas inspiradas nos anos 90. Peças começaram a ser vendidas no e-commerce brasileiro nesta terça (19)
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jungkook, integrante do BTS, lançou nessa terça-feira (19/5) sua primeira coleção colaborativa com a Calvin Klein, marca da qual é embaixador global desde 2023.
A coleção cápsula marca a estreia do cantor como co-designer da grife. A parceria aposta em referências ao universo biker, paixão já conhecida do artista, e mistura peças oversized, jeans utilitários, jaquetas trucker inspiradas nos anos 90, camisetas gráficas e underwear.
"Como esta é minha primeira colaboração no universo da moda, quis mergulhar totalmente no processo. Essa cápsula traduz meu estilo, minha paixão por motocicletas e representa uma forma significativa de criar algo duradouro por meio do design e da narrativa", afirmou o artista.
A campanha da collab também segue a estética inspirada em corridas e motocicletas. Fotografado por Alasdair McLellan, Jung Kook aparece em imagens e vídeos que reforçam a proposta rebelde e urbana da coleção.
No Brasil, as peças começaram a ser vendidas no e-commerce da marca nessa terça-feira (19/5), às 19h, e chegam às lojas selecionadas a partir desta quarta-feira (20/5). Os preços variam entre R$ 179 e R$ 1.390.