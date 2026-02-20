A Calvin Klein Fragrances anuncia ROSALÍA como o rosto dos novos elixires Euphoria

A Calvin Klein, Inc., parte da PVH Corp. [NYSE: PVH], e a Calvin Klein Fragrances, uma divisão da Coty Inc. [NYSE: COTY], revelam hoje a vencedora do GRAMMY®, a cantora e compositora premiada, ROSALÍA, como o rosto dos elixires Euphoria, uma nova coleção de três criações distintas e intensas.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260219303669/pt/

Calvin Klein Fragrances announces ROSALÍA as the face of new euphoria elixirs.

Um novo e ousado capítulo da icônica franquia Euphoria, os elixires Euphoria são uma exploração sensorial de confiança, prazer e sensualidade. Personificada pela ícone global e embaixadora da Calvin Klein, ROSALÍA, a campanha funde movimento e cores vibrantes em uma exploração cativante da liberdade sem limites. Conhecida por seu som inovador e sua marcante arte visual, ROSALÍA canaliza a feminilidade moderna das fragrâncias em uma jornada imersiva que reflete a energia e a individualidade dos três aromas distintos.

“Os elixires Euphoria são repletos de energia, possibilidades de expressão e versatilidade!”, disse ROSALÍA. “Cada um dos três aromas representa seu próprio estado de espírito, mas as notas de baunilha (que eu adoro) estão presentes em todos eles, proporcionando uma sensação aconchegante e familiar na pele. Este reencontro com a Calvin Klein tem sido um sonho – adoro trabalhar com equipes tão inspiradoras e dedicadas como a deles!”

Os elixires Euphoria apresentam concentrações premium que celebram a versatilidade de seu ingrediente principal, a baunilha – suave e intensa, doce e sedutora. Rica em nuances e com um espírito moderno, a coleção se materializa em três interpretações vibrantes e emotivas: elixir magnético , elixir ousado e elixir solar.

A coleção elixires Euphoria:

Expressiva. Radiante. Confiante.

Esta coleção explora a baunilha – o fruto da orquídea, a flor símbolo da Euphoria – em toda a sua evolução, desde o frescor e o verde (elixir solar) até a vibrante maturação (elixir magnético) e, finalmente, o calor seco e tostado, beijado pelo sol (elixir ousado). Cada fragrância combina uma faceta distinta da baunilha com uma nota complementar para definir um estado de espírito específico: o elixir solar funde baunilha com manga para uma energia brilhante e luminosamente alegre; o elixir magnético combina baunilha com almíscar para um calor suave e intimamente romântico; O elixir ousado contrasta a baunilha com a madeira de carvalho para uma impressão mais profunda e intensa.

Criadas em parceria com mestres perfumistas de algumas das casas de fragrâncias mais renomadas do mundo, as três fragrâncias possuem alta concentração de 28% ou mais – a maior concentração de fragrância da Calvin Klein Fragrances.

Magnetic Elixir (Baunilha Almiscarada)

Magnetic Elixir captura o poder irresistível da confiança e sensualidade naturais. Com a orquídea Dancing Lady como base, absoluto de ambreta e uma indulgente mistura de baunilha almiscarada, esta fragrância rica e doce possui um charme sedutor e permanece como um toque quente.

Perfumista: Caroline Dumur

Casa de Fragrâncias: IFF

Elixir Ousado (Baunilha com Madeira de Carvalho)

Elixir Ousado é sensual, amadeirado e viciante, canalizando a intensidade e a rica profundidade da baunilha tostada. Esse calor é contrastado pela presença inesperada da orquídea defumada, da madeira de carvalho rica e do absoluto de jasmim. O resultado é uma fragrância ousada, que exala confiança sem reservas.

Perfumistas: Carlos Benaim, Domitille Michalon, Caroline Dumur

Casa de Fragrâncias: IFF

Elixir Solar (Manga e Baunilha)

Elixir Solar é uma expressão radiante de alegria – pura, luminosa e cheia de vida. Inspirada na flor de baunilha em plena floração, em seu raro estágio verde e frutado, a fragrância é iluminada pelo brilho quente da Orquídea Dourada e da manga suculenta. Este elixir irradia energia vibrante, evocando a sensação de pele aquecida pelo sol.

Perfumista: Nicolas Bonneville

Casa de Fragrâncias: dsm-firmenich

A Embalagem:

O frasco original de Euphoria permanece um ícone escultural atemporal. Para os novos elixires de Euphoria , este design clássico foi reinventado através da cor – tons vibrantes de rosa magnético, roxo intenso e amarelo solar refletem energia jovial e individualidade. A tampa exclusiva também foi infundida com cor monocromática para um contraste visual marcante que remeteàintensidade do líquido.

A Campanha:

Após sua estreia na linha de lingerie da Calvin Klein em setembro de 2025, ROSALÍA agora estrela a campanha de fragrâncias da Calvin Klein para os elixires Euphoria, fotografada por Carlijn Jacobs. Nas imagens, ROSALÍA amplifica o espírito de Euphoria – feminino, sensual e confiante – por meio de sua habilidade única de evocar emoções através do movimento e da performance. Ambientada em um mundo surreal e sensorial, ROSALÍA incorpora a atitude distinta de cada elixir em universos magnéticos, ousados ??e solares, onde possibilidades ilimitadas de autoexpressão e liberdade ganham vida.

Disponibilidade:

Os elixires Euphoria da Calvin Klein estarão disponíveis em calvinklein.com e em lojas e varejistas do mundo todo a partir de 19 de fevereiro de 2026.

Disponível em frascos de 100 ml, 50 ml, 30 ml e 10 ml.

Créditos:

Vídeo da campanha e fotografia: Carlijn Jacobs

Créditos da Música:

artista: ROSALÍA, música: “Dios Es Un Stalker” / álbum: LUX

Redes Sociais:

@calvinklein

Sobre a Calvin Klein

A Calvin Klein é uma das marcas globais de moda e estilo de vida líderes mundiais, fundada em Nova York em 1968. Moldada por um estilo de vida que encontra a cultura, a estética moderna e distinta da marca influencia sua abordagem ao design de produtos icônicos eànarrativa impactante da marca.

Em linhas de roupa íntima, jeans, vestuário, acessórios, artigos para casa e fragrâncias, a Calvin Klein cria peças essenciais que traduzem suas raízes na moda americana para um público internacional. As vendas globais no varejo de produtos Calvin Klein foram de aproximadamente US$ 9 bilhões em 2024.

Sobre a PVH Corp.

A PVH é uma das maiores empresas de moda do mundo, impulsionada por suas duas marcas icônicas, Calvin Klein e TOMMY HILFIGER. Há mais de 140 anos, a PVH se conecta e inspira consumidores globalmente e agora opera em mais de 40 países. Para mais informações, acesse https://www.pvh.com.

Siga-nos no Instagram e LinkedIn.

Sobre a COTY Inc.

Fundada em Paris em 1904, a Coty é uma das maiores empresas de beleza do mundo, com um portfólio de marcas icônicas em fragrâncias, maquiagem e cuidados com a pele e o corpo. A Coty atende consumidores em todo o mundo, vendendo produtos de prestígio e de mercado de massa em mais de 120 países e territórios. A Coty e nossas marcas incentivam as pessoas a se expressarem livremente, criando suas próprias visões de beleza; e temos o compromisso de proteger o planeta. Saiba mais em coty.com ou no LinkedIn e lnstagram.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260219303669/pt/

Videos:

Coty, Inc.: Christyanna Nguyen, Diretora Interina de Relações Públicas, Christyanna_Nguyen@cotyinc.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Calvin Klein, Inc.: Noelia Callejas, Diretora Sênior de Relações Públicas, noeliacallejas@ck.com