Filho de David e Victoria Beckham estreia como ator em filme LGBT+

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Filho do ex-jogador de futebol e da ex-Spice Girl, respectivamente, David e Victoria Beckham, Romeo Beckham vai estrear como ator no longa-metragem "Forty love". Aos 23 anos, o jovem interpretará um tenista que se envolve romanticamente com um rival nas quadras, em uma história que mistura esporte, amadurecimento, descoberta amorosa e romance LGBT+.

Conhecido até então pelo trabalho como modelo de grandes marcas internacionais, Romeo assume pela primeira vez um papel no cinema. Ele já participou de campanhas para grifes de luxo como Balenciaga, Burberry e Yves Saint Laurent.

O filme

Em "Forty love", ele atuará ao lado do ator francês Paul Kircher, protagonista da trama. O filme acompanha Sacha Gallo, uma jovem estrela do tênis que treina intensamente com o pai para conquistar um importante torneio em Paris. No entanto, a chegada de um adversário carismático, interpretado por Romeo Beckham, acaba mudando completamente a trajetória do atleta.

Segundo a sinopse divulgada pela produção, o protagonista se vê diante de um desafio que vai muito além das quadras. "Pela primeira vez, ele enfrenta um oponente de uma natureza totalmente diferente: o amor. Uma força tão emocionante quanto desestabilizadora — e muito mais perigosa do que qualquer coisa que ele já encontrou na quadra", descreve o texto oficial.

A produção é dirigida pelo fotógrafo francês Pierre-Ange Carlotti, que faz sua estreia na direção de longas-metragens. O elenco reúne nomes importantes do cinema francês, como Paul Kircher, Guillaume Canet e Benjamin Voisin, além da participação da veterana atriz Catherine Deneuve.

O produtor Hugo Sélignac definiu o filme como uma "fábula romântica sensual, comovente e profundamente tocante", destacando a história de amadurecimento e as atuações do elenco.

Estreia

A estreia de Romeo no cinema representa uma nova fase para o jovem, que cresceu sob os holofotes da família Beckham. Segundo filho de David e Victoria, ele já havia experimentado o universo do futebol nas categorias de base, mas acabou direcionando sua carreira para a moda e, agora, a atuação.

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Na vida pessoal, Romeo namora a DJ e modelo britânica Kim Turnbull e costuma compartilhar momentos da rotina nas redes sociais. "Forty love" tem lançamento previsto para 25 de novembro na França. O longa ainda não possui data de estreia confirmada no Brasil.