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Casal Beckham entra para o clube dos bilionários britânicos

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Repórter
15/05/2026 10:25

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O ex?jogador inglês David Beckham e a sua esposa Victoria, ex-membro da banda Spice Girls e atual empresária de sucesso, viram a sua fortuna aumentar significativamente, entrando para o clube dos bilionários britânicos, segundo uma classificação anual publicada nesta sexta?feira (15) pelo The Sunday Times. 

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Em 2025, a fortuna do casal chegou a 1,18 bilhão de libras (R$ 7,8 bilhões), "graças a investimentos acertados no futebol, em alimentos e bebidas, no setor imobiliário e na moda", detalha o renomado jornal britânico.

Um ano antes, o patrimônio do casal havia sido avaliado em 500 milhões de libras (R$ 3,18 bilhões), impulsionado especialmente pelos investimentos feitos nos últimos anos pelo ex-capitão da seleção inglesa no Inter Miami, clube de futebol dos Estados Unidos com o qual o argentino Lionel Messi renovou contrato até 2028.

Já a marca de moda Victoria Beckham, lançada em 2008 e deficitária por muito tempo, registrou faturamento superior a 100 milhões de libras (R$ 637 milhões), segundo o jornal.

O ranking anual do The Sunday Times reúne as 350 pessoas e famílias mais ricas do Reino Unido em diferentes setores.

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ode/zap/psr/mcd/jc/lm

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