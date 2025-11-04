Assine
David Beckham é condecorado pelo rei Charles III em cerimônia em Windsor

04/11/2025 12:03

Oficialmente cavaleiro desde junho, o ex-jogador de futebol David Beckham foi formalmente condecorado nesta terça-feira (4) pelo rei Charles III em uma cerimônia realizada no castelo de Windsor.

Vestido elegantemente com um fraque, Beckham apresentou-se sorridente diante do monarca e ambos trocaram algumas palavras.

"Para um jovem originário dos bairros do leste de Londres, estar aqui no castelo de Windsor, honrado por Sua Majestade, o rei, a instituição mais importante e respeitada do mundo, é verdadeiramente um grande momento", comentou o antigo jogador após a cerimônia, à qual foi acompanhado por sua esposa, a ex-cantora Victoria Beckham, além de seus pais.

O ex-jogador de 50 anos, que se aposentou em 2013, e sua esposa Victoria, já são oficialmente Sir David e Lady Victoria.

David Beckham, um ícone do futebol e também da moda, foi condecorado por seus serviços ao esporte e sua colaboração com organizações de caridade.

O ex-jogador da seleção inglesa colaborou com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e com campanhas da Malaria No More, uma organização que trabalha pela erradicação da malária.

O casal Beckham convive com a realeza britânica há anos e foi convidado para o casamento do príncipe William e Kate Middleton em 2011, e em 2018 para as bodas do príncipe Harry e Meghan Markle.

