Lenovo anuncia parceria global com David Beckham

A Lenovo anunciou hoje uma parceria global com David Beckham, unindo uma das figuras culturais mais reconhecidas do mundo e uma das principais empresas de tecnologia do mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260330170902/pt/

Lenovo Announces Global Partnership with David Beckham

A colaboração se baseia no papel cada vez mais importante da Lenovo no futebol mundial, incluindo sua posição como Parceira Oficial de Tecnologia da Copa do Mundo da FIFA2026™e da Copa do Mundo Feminina da FIFA2027™. Esta parceria inédita da Lenovo contará com a participação de David Beckham no trabalho da empresa em soluções baseadas em IA voltadas para o esporte, que estão transformando o jogo para clubes, jogadores, árbitros e torcedores, especificamente relacionadasàmelhoria do desempenho das equipes,àcriação de melhores experiências para os torcedores,àviabilização de operações mais eficientes eàgeração de novas fontes de receita por meio da inovação impulsionada pela IA.

Como alguém que administra seus próprios negócios, Beckham traz uma perspectiva que ressoa muito além do campo. Seja você um profissional que gerencia seu dia a dia a partir de um único dispositivo, um pequeno empresário que tenta fazer mais com menos ou uma grande empresa que repensa a forma como equipes inteiras trabalham, David Beckham o ajudará a entender que a tecnologia certa, impulsionada pela IA, pode ajudar qualquer pessoa a operar da melhor maneira possível.

David Beckham também estará presente na próxima campanha de marketing global da Lenovo, com lançamento previsto para maio, um mês antes do início da Copa do Mundo da FIFA 2026™.

Comentando sobre a parceria, David Beckham disse:

“A Lenovo é uma líder global com um histórico comprovado nos maiores palcos do mundo. Tenho orgulho de firmar parceria com a Lenovo para a Copa do Mundo da FIFA e além. O futebol sempre será definido por talento, instinto, trabalho duro e pelos momentos inesquecíveis que tornam o jogo especial. Agora, a IA e os dados estão nos ajudando a compreender o esporte de forma mais profunda — moldando a forma como jogadores e treinadores se preparam e como os fãs se conectam com o jogo. Estou ansioso para conhecer mais sobre o trabalho de ponta da Lenovo, que está abrindo novas possibilidades e ampliando o acesso ao esporte.”

O CEO e presidente da Lenovo, Yuanqing Yang, acrescentou:

“David não é apenas uma figura de destaque no mundo do futebol, dos negócios e da cultura, mas também alguém que compreende o poder da inovação para transformar o mundo. Isso o torna o parceiro ideal para nos ajudar a demonstrar como a IA mais inteligente pode proporcionar uma vida melhor e um trabalho mais eficiente para todos.”

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (centrais de dados, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que transforma o mundo está definindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e fique por dentro das últimas notícias através de nosso StoryHub.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Stuart Gill

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