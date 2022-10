Internautas apontam: Marquezine 'nunca perdeu para o Neymar'

Bruna Marquezine e Neymar entram para o trending topics do Twitter depois de vitória de Lula sobre Bolsonaro (foto: Reprodução)



Bruna Marquezine e Neymar apareceram entre os principais assuntos do Twitter na noite deste domingo (30/10) depois do anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das Eleições 2022. A atriz declarou publicamente seu apoio ao petista, enquanto Neymar declarou seu apoio ao atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), que tentava a reeleição.



Já Neymar publicou um vídeo cantando a música com o número 22, que representa Bolsonaro nas urnas e participou da super live do presidente nas redes sociais e, inclusive, prometeu dedicar um gol na Copa do Mundo a ele.

Na entrevista ao podcast, Bruna se lembrou do namoro com Neymar e revelou que a relação que durou cinco anos foi marcada por inúmeros términos. "Tentava me enquadrar e vender uma personalidade perfeita, num namoro perfeito, quando na verdade a gente terminava e voltava uma vez por mês, meu emocional estava no pé", revelou.

Manu versus Prior

Não é a primeira vez que o ex-casal está em lados opostos em uma votação nacional. Em 2020, Bruna fez um mutirão de votos em apoio à amiga Manu Gavassi para que ela permanecesse no Big Brother Brasil, enquanto Neymar apoiou o brother Felipe Prior. O jogador fez campanha para mobilizar votos. O resultado, com a permanência de Manu no reality, foi considerado uma vitória de Bruna sobre Neymar.





Com a vitória de Lula, os internautas então usaram as redes sociais para brincar com a situação, marcando um placar de 2 a 0 para Marquezine. “Neymar não conseguiu nem tirar a Manu Gavassi do BBB, achou que ia eleger presidente?”, postou um internauta.



