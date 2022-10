Web reage a unfollow entre Michelle e Bolsonaro nas redes sociais

Além do marido, Michelle deixou de seguir os enteados Carlos, Eduardo e Jair Renan (foto: reprodução/ redes sociais)

Crise no casamento? Segundo a internet, o unfollow de Jair e Michelle Bolsonaro no Instagram é um sinal de que algo não vai bem entre o casal. A ação virou meme e Michelle foi parar nos assuntos mais comentados desta segunda-feira (31/10). “Quando falaram que Lula ia acabar com a família, não pensei que seria tão rápido”, ironizou uma internauta.

Além do marido, Michelle também parou de seguir os enteados Carlos, Eduardo e Jair Renan. Do clã Bolsonaro, a primeira-dama segue somente o senador Flávio Bolsonaro. Dos filhos de Bolsonaro, apenas Educardo e Flávio seguem a madrasta. A “limpa” nas redes sociais, virou piada. “Acabou o contrato”, disse uma seguidora, insinuando que o relacionamento de Michelle com a família era de fachada. Veja algumas reações:

Michelle foi garota-propaganda do marido

Michelle participou dos eventos de campanha do marido (foto: SILVIO AVILA / AFP)

Durante a campanha eleitoral, Michelle assumiu o papel de garota-propaganda do marido. Ela participou de eventos com apoiadores pelo país, se encontrou com aliados políticos e protagonizou propagandas e programas na TV e no rádio.

Em um dos eventos, Bolsonaro chamou a esposa de “princesa” e chegou a criticar Janja, mulher de Lula (PT).