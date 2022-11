Após derrota, Bolsonaro e Michelle deixam de se seguir nas redes sociais

Após a derrota no segundo turno das eleições de 2022, o presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, deixaram de se seguir nas redes sociais. A novidade foi notada por diversos perfis de fofoca que já especulam o que pode ter acontecido com o casal presidencial.

Até a manhã desta segunda-feira (31/0), o presidente ainda mantém silêncio. Uma hora depois que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ter declarado Lula eleito presidente do Brasil pela terceira vez, Bolsonaro se reuniu com o general Walter Braga Netto (PL), seu candidato a vice.

Segundo assessores da Presidência, o mandatário está no Palácio da Alvorada, onde ficou durante toda a tarde com seu filho Flávio Bolsonaro. A reportagem apurou que o presidente não quis falar ao telefone com ministros , nem recebê-los no Palácio após a derrota.