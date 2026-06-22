Efeito Shakira: foto com ator leva cantora para o topo das pesquisas

Bastou uma única foto para a internet entrar em parafuso. Na última quarta-feira (17/6), a cantora Shakira foi vista saindo do Sunset Tower Hotel, em Los Angeles, ao lado do ator Manuel Garcia-Rulfo. O registro, compartilhado inicialmente pela conta de celebridades DeuxMoi, foi o suficiente para despertar a curiosidade dos fãs e disparar as buscas sobre a cantora.

Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora as buscas no Google, o interesse pelo nome da cantora teve uma alta de mais de 1.000% desde que a foto circulou na internet.

Quem é Manuel Garcia-Rulfo?

O ator mexicano tem uma carreira consolidada em Hollywood, com participações em filmes como "Sete Homens e um Destino" e "Esquadrão 6". No entanto, foi seu papel como o advogado Mickey Haller na série de sucesso da Netflix, "The Lincoln Lawyer" (O Advogado do Lincoln), que o colocou sob os holofotes do grande público. Após as fotos com Shakira, o interesse pela produção e pela biografia do ator cresceu exponencialmente.

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O flagra ganha ainda mais destaque por ocorrer após a midiática separação de Shakira e o ex-jogador Gerard Piqué, em 2022. Curiosamente, poucos dias antes do encontro no Sunset Tower Hotel, a cantora havia declarado em entrevista à revista "People” que não estava procurando um novo relacionamento. A nova companhia, no entanto, sugere que a artista pode estar aberta a novas possibilidades.

O "Efeito Shakira" demonstra, mais uma vez, o poder de uma imagem no ecossistema digital. Um simples encontro se transformou em uma investigação online global, movimentando algoritmos de busca e colocando Manuel Garcia-Rulfo no centro das atenções.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.