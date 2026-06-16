Elza Soares ganha homenagem em musical com atrizes mineiras

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Oito anos depois de estrear e cumprir longa temporada de sucesso por 16 cidades brasileiras, inclusive Belo Horizonte, o musical “Elza” retorna à capital para sessões em 27 e 28/6, no Sesc Palladium. Das sete atrizes, três são mineiras: Janamô, Josy.Anne e Júlia Tizumba.

Júlia Tizumba revive a alegria de Elza Soares Michael Melo/divulgação

O trio dá vida a Elza Soares (1930-2022) em fases distintas de sua carreira. O elenco se completa com Júlia Sanchez, Sara Chaves, Sara Hana e a convidada Naruna Costa.

Josy.Anne celebra a força do canto de Elza Soares Michael Melo/divulgação

Depois da sessão de domingo, o público poderá participar de bate-papo com a trupe. Aprovado com louvor pela própria cantora, o musical se consolidou como uma das mais importantes homenagens feitas a ela. Ingressos estão à venda na plataforma Sympla.

Janamô leva para o palco a garra de Elza Soares Michael Melo/divulgação



• EM BUSCA DO PÓDIO

Vinte e um artistas são pré-finalistas do 5º Festival de Música Pop Autoral É PopBH, que promete revelar talentos da música pop brasileira. São eles: Bia Maia e Luanda (Bahia); Brunê (Goiás); Augusto Cordeiro, Carol Salles, Cliver Honorato, Duda In The Sky, Julia Deodoro, Luiza Carmo, Thales Siqueira e Well Figuerê (Minas Gerais); Pedro Índio (Paraíba); Projeto Chumbo (Paraná); Babi Jaques (Pernambuco); Dudu Müller e Giulia Boderone (Rio de Janeiro); Tatiana Pureza (Rio Grande do Sul); Kaisan (Sergipe); Barbarelli, Gabriel Fernandes e João Bongah (São Paulo).

• FINAL

Para chegar à grande final em 24 de setembro, no Cine Theatro Brasil, os candidatos terão de ser aprovados na etapa que vai da próxima sexta-feira a domingo (19 a 21/6), das 14h às 22h, no Espaço Cênico Rick Alves, na capital mineira. As apresentações são gratuitas, com retirada de ingressos na plataforma Sympla. Apenas quatro artistas vão para a finalíssima, que terá como convidados especiais Roberta Campos, Gabriel Gonti e Gustavo Fraga. Desde sua criação, em 2022, passaram pelos palcos do festival Lucas Grill, Nath Rodrigues, Marina Mathey e Ray, entre outros. Em 2025, chegaram à final o brasiliense Matheus Nogueira, o mineiro Juão Jubá, a capixaba Do Carmo e o fluminense Lucas Pedro, que ficou em primeiro lugar.



• POSSE NO UNI BH

O professor Guilherme Guerra Ribeiro assume nesta terça-feira (16/6) o cargo de Magnífico Reitor do Centro Universitário de Belo Horizonte. A cerimônia está marcada para as 8h, no Auditório Carandá do campus Buritis do UniBH. Serão empossados também Fernando Malheiros dos Santos Júnior, como vice-reitor; Gisela Ribeiro Ko Freitag, como pró-reitora administrativa; e Mateus Franco Freire, como pró-reitor acadêmico.

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• VIVA GERALDO AZEVEDO!

Geraldo Azevedo retorna a Belo Horizonte com a turnê “Oitentação”, celebrando seus 80 anos de vida. O repertório reúne canções que marcaram mais de cinco décadas de carreira do cantor e compositor pernambucano, além das inéditas “Arthur e Alice” e “Eu vou te amar”. O show está marcado para 11 de julho, no Palácio das Artes.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.