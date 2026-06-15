Angela Ro Ro é lembrada com emoção por cantora paulistana e músico mineiro

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.



A noite seria de homenagens. De um lado, aos 10 anos do projeto Uma Voz, Um Instrumento. De outro, a Angela Ro Ro (1949-2025). Mas boa de papo que é, a paulistana Tiê, que dividiu o palco com o mineiro Vitor Santana na quinta-feira (11/6), em BH, chamou a atenção do público com histórias de suas canções. Ao falar de “A noite”, o grande hit da carreira, reconheceu que esta versão de “La notte”, da italiana Arisa, tem vida própria, paralela à sua. “Não era tradução, a letra deu muito trabalho”, explicou. Composta por ela, Adriano Cintra, André Whoong e Rita Wainer, a música entrou na trilha da novela “I love Paraisópolis” (Globo, 2015). “Tenho muito carinho por ela, porque me levou a muitas casas onde eu não entraria normalmente. O que mais gosto é que as crianças adoram”, revelou a cantora e compositora.

• UM TOMBO E UM SUSTO

Tiê contou que “Isqueiro azul”, faixa do disco “Esmeraldas” (2015), surgiu de um susto. Depois do tombo da filha mais nova, Amora, que provocou verdadeiro chororô no almoço de família, Rita Wainer, madrinha do bebê, ficou com uma frase na cabeça, certa de que poderia fazer uma canção com ela. Meses depois, o verso “e quantos quase cabem num segundo” estava em “Isqueiro azul”, composta em Esmeraldas, cidade da região metropolitana de BH onde mora a família de Leandro HBL, ex-marido de Tiê. “Às vezes a gente acha que as músicas têm um significado, mas elas têm outro, né? Fica tudo nas entrelinhas da canção”,

disse a cantora.

• JE SAIS E JESSÉ

Tiê divertiu a plateia ao revelar uma curiosidade sobre “Aula de francês”, ocorrida durante show em Brasília, na extinta Fenac. Ela estava grávida e, ao cantar o trecho “'o que você quer?/ Eu sei, je sais”, provocou a reação imediata do técnico de som chamado Jessé, a ouvi-la dizer “je sais”. “Ele achou que eu estava com alguma urgência, correu para me atender. Pena que a Fenac fechou. Nunca mais soube do Jessé, mas tá aí uma boa história”, brincou. Ao comentar esta faixa do álbum “Sweet jardim” (2009), Tiê disse que se tratava de um exercício de francês. E lamentou: “Tive de parar com a aula para poder pagar o disco. Então, tudo o que sei de francês está nesta canção.”

Tiê cantou 'Cheirando a amor', 'A mim e a mais ninguém' e 'Amor, meu grande amor', músicas de Angela Ro Ro Sâmara Oliveira/ MTC/Divulgação

• UM CAFÉ

Tiê confessou se sentir tão relaxada em BH, cidade adorada por ela, que teve até a impressão de cantar mais devagar naquela noite. “Não sei se preciso tomar mais um café. Acho que sim. Gabi, pega um café pra mim?”, pediu à produtora. Falou também da animação de participar do projeto Uma Voz, Um Instrumento, criado por seu grande amigo Pedrinho (Alves Madeira). “Já tínhamos feito um show antes, mas fico muito feliz de estar aqui neste teatro, neste projeto que tem a vida longa de 10 anos. Vamos bater palmas, porque ele merece!” Foi atendida prontamente. Em 2017, o produtor Pedrinho Alves Madeira dirigiu o show de lançamento de “Sinestesia”, álbum de Sérgio Oliveira, do qual participaram Tiê e Mônica Salmaso.

• RO RO

“A cultura brasileira deve muito a Pedrinho”, emendou Vitor Santana, que ao lado de Tiê reverenciou Angela Ro Ro. “Estamos aqui homenageando aquela que tinha voz grave e fazia músicas confessionais à sua maneira”, disse. Há tempos Vitor e Tiê são amigos, mas só recentemente iniciaram a parceria musical. Do repertório de Angela, a dupla cantou “Cheirando a amor”, “A mim e a mais ninguém” e

“Amor, meu grande amor”.

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• ZECA, SWAMI E DOLORES

A edição 2026 de Uma Voz, Um Instrumento vai terminar em 23 de julho, com Zeca Baleiro e Swami Jr. interpretando canções de Dolores Duran.

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