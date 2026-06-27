Mostra homenageia Jerry Lewis, comediante que marcou a história do cinema

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Jerry Lewis (1926-2017) marcou a história do cinema de comédia, seja inspirando atores ou implementando novas técnicas de gravação e atuação. Seu legado inclui clássicos como “O mensageiro trapalhão” (1960) e “O professor aloprado” (1963).

O ator, diretor, roteirista e produtor americano completaria 100 anos em 16 de março passado. Celebrando esse centenário, a mostra “A invenção do caos: Jerry Lewis” entra em cartaz no Cine Humberto Mauro neste sábado (27/6) e prossegue até 7 de julho.

Além do “Mensageiro” e do “Aloprado”, a programação reúne “O terror das mulheres” (1961), “O otário” (1964), “Mocinho encrenqueiro” (1961) e “Uma família fuleira” (1965). O diretor Martin Scorsese também participa da mostra, com o filme “O rei da comédia” (1982).

Comédia física

“Jerry Lewis foi muito importante para redefinir a comédia dos anos 1960. O gênero cinematográfico está em constante evolução. Ali nos 60, tivemos mudança social muito grande na forma de pensar, muitos cinemas surgiram no mundo todo. Ele foi responsável por pegar aquela comédia mais inocente dos anos 40 e 50 e reformulá-la de uma forma muito sofisticada e autoral”, afirma Vitor Miranda, gerente de Cinema da Fundação Clóvis Salgado.

De acordo com ele, batizar a mostra como “A invenção do caos” remete à marca registada de Jerry Lewis. “Ele tem um pouco disso nos filmes: pegar a desordem, uma atmosfera caótica de encenação e de acidente, com os corpos em movimento”, observa Miranda, destacando a “comédia física” desenvolvida pelo ator e diretor americano.

Em “O mensageiro trapalhão”, Jerry Lewis interpreta Stanley, mensageiro do Hotel Fontainebleau, em Miami. O personagem não fala durante o filme e enfrenta várias adversidades, coisas que só dão errado quando ele está por perto.

O astro Jerry Lewis (interpretado pelo próprio) chega ao hotel. Não apenas a semelhança entre os dois chama a atenção. Tudo de errado que ocorre com Stanley também dá errado com o hóspede ilustre.

O diretor americano, aliás, reviveu este papel marcante em um filme brasileiro. Ao lado de Leandro Hassum, Lewis participou de “Até que a sorte nos separe 2” (2013) como o Stanley de “O mensageiro trapalhão”.

“Todo o cinema de comédia tem muito do Lewis. Podemos falar do Jim Carrey, dos filmes dos anos 1990 e 2000, do Eddie Murphy, de Adam Sandler. Ele estabelece toda uma tradição de comédia que vai contaminando as gerações seguintes. Os comediantes da contemporaneidade devem ao Jerry Lewis”, afirma Vitor Miranda.

Jerry Lewis e Robert De Niro em 20th Century Fox/Divulgação

“O rei da comédia”, filme de Martin Scorsese presente na mostra, tem conexão com a obra de Jerry Lewis, que, inclusive, faz parte do elenco. O longa é estrelado por Robert de Niro, no papel de Rupert Pumpkin, aspirante a comediante que sequestra Jerry Langford (Lewis), apresentador de TV.

“É um filme importante para entendermos o impacto que o Jerry teve. Ele é um diretor muito celebrado por sua carreira no cinema, então o filme mostra um pouco da dimensão do talento dele, da influência que vai além da comédia”, explica Vitor Miranda.

Video assist

Assim como Charlie Chaplin e Buster Keaton, Jerry Lewis atuava em seus próprios filmes. Além disso, foi pioneiro da técnica de video assist, que permite a diretores assistirem às cenas imediatamente após serem rodadas.

“Isso era muito importante para o Lewis, porque ele inventava moda nas cenas, fazia cenas gigantes, elaboradas, coreografadas”, explica Vitor Miranda.

Leandro Hassum e Jerry Lewis no filme brasileiro Paris Filmes/Divulgação

PROGRAMAÇÃO



SÁBADO (27/6)

• 18h: “O mensageiro trapalhão” (1960)

• 20h: “O terror das mulheres” (1961)

DOMINGO (28/6)

• 18h: “Mocinho encrenqueiro” (1961)

• 20h: “O professor aloprado” (1963)

TERÇA-FEIRA (30/6)

• 16h: “O otário” (1964)

• 18h: “Uma família fuleira” (1965)

• 20h: “O rei da comédia” (de Martin Scorsese, 1982)

QUARTA-FEIRA (1º/7)

• 15h: “Mocinho encrenqueiro” (1961)

• 17h: “O terror das mulheres” (1961)

• 19h: “O mensageiro trapalhão” (1960)

QUINTA-FEIRA (2/7)

• 16h: “O professor aloprado” (1963)

• 18h: “O otário” (1964)

• 20h: “Uma família fuleira” (1965)

SEXTA-FEIRA (3/7)

• 18h: “O terror das mulheres” (1961)

• 20h: “Mocinho encrenqueiro” (1961)

SÁBADO (4/7)

• 16h: “O mensageiro trapalhão” (1960)

• 18h: “O professor aloprado” (1963)

• 20h: “O otário” (1964)

DOMINGO (5/7)

• 18h: “Uma família fuleira” (1965)

• 20h: “O rei da comédia” (de Martin Scorsese, 1982)



“A INVENÇÃO DO CAOS: JERRY LEWIS”

Mostra em cartaz deste sábado (27/6) a 5 de julho, no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada franca. Metade dos ingressos será disponibilizada na plataforma Sympla, às 12h, no dia de cada sessão. O restante será distribuído presencialmente na bilheteria, uma hora antes da exibição. Horários e programação podem ser alterados devido à Copa do Mundo. Informações serão disponibilizadas no site fcs.mg.gov.br

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria