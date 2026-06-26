Neste sábado tem festa em BH para saudar os 118 anos de Guimarães Rosa

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Neste sábado (27/6), data em que se completam 118 anos de nascimento de João Guimarães Rosa, a Academia Mineira de Letras (AML) abriga, a partir das 10h, mais uma edição da “Riobaldia”, evento criado em 2022 para celebrar o legado do escritor que levou o sertão mineiro para o mundo.

O encontro ganha significado especial devido aos 70 anos de “Grande sertão: Veredas” e de “Corpo de baile”, os 80 de “Sagarana” e os 90 de “Magma”.

Criada pela Oficina de Leitura Guimarães Rosa, “Riobaldia” integra literatura, música e intervenções artísticas. Haverá lançamento de “No rastro de Rosa”, livro de Sylvia Leite, e da segunda edição de “Ser-tão natureza: a natureza em Guimarães Rosa”, de Mônica Meyer, uma das organizadoras do evento. Vai se apresentar o Coral da Marilu, sob regência de Valéria Braga, com participação especial de Celso Adolfo.

Os coletivos Flores de Luta e Pontos de Luta distribuirão flores de crepom e marcadores de livros bordados, inspirados na obra de Rosa. Caminhada Literária em direção à Praça da Liberdade vai imaginar o espaço urbano como extensão simbólica das veredas.

Mônica Meyer destaca que se trata de evento informal e espontâneo, de amigos e apaixonados pelo escritor mineiro.

Sucesso virtual

A Oficina de Leitura Guimarães Rosa foi criada há 23 anos. A migração para o ambiente virtual, em 2020, a partir da chegada da pandemia, fez com que seu alcance aumentasse de forma exponencial, o que inspirou a criação da “Riobaldia”.

“Hoje está em várias cidades brasileiras. Entrei em 2020 e em 2022 veio a ideia da celebração, que, em quatro anos, cresceu tanto que foi preciso abrir a coordenação. Antes era só São Paulo; agora tem Belo Horizonte, comigo, e Cuiabá”, diz Mônica.

“Montamos a programação guiados pelo coração. É um evento festivo, para saudar a alegria, um bem precioso na obra de Rosa. Não uma alegria efusiva, ela é mais introspectiva, filosófica, de estado da alma. Não tem palestra acadêmica, nada formal. É evento lúdico", destaca.

Blog de viagens

Integrar a Oficina Guimarães Rosa, em 2018, foi o primeiro passo para que Sylvia Leite escrevesse o livro que será lançado amanhã. Em 2019, ela fez o Caminho do Sertão, percurso de sete dias entre o povoado de Sagarana e o Parque Nacional Grande Sertão: Veredas. Esta foi a semente de “No rastro de Rosa”, com 24 reportagens originalmente publicadas no blog de viagens Lugares de Memória, que Sylvia mantém desde 2018.

“Quando conheci Cordisburgo e fiz o Caminho do Sertão, ficou evidente para mim a riqueza do sertão rosiano. Fiz várias matérias para o blog e achei que podia ampliar isso em um livro”, diz. Por sugestão do editor, “No rastro de Rosa” traz QR Code ao final de cada capítulo remetendo à matéria no blog.

Aleijadinho

Em 2024 e 2025, a autora voltou a percorrer o sertão mineiro. Passou por lugares que têm relação com a obra de Rosa, como Andrequicé, Fazenda Santa Catarina, Fazenda Sirga, Vereda São José e Araçaí. Esta jornada trouxe várias surpresas para Sylvia Leite.

“Em Felixlândia, tem a Pietá feita por Aleijadinho; em Pirapora, o vapor em pleno funcionamento; tem a gruta de Maquiné, onde foram descobertos fósseis de mamíferos gigantes; na Fazenda Menino, seria construída a cidade de Marina, projetada por Niemeyer, que acabou não dando certo. Os encantos destes lugares não necessariamente têm relação estrita com a obra de Rosa, mas talvez tenham contribuído para ele se inspirar tanto”, ressalta Sylvia Leite.

Música para João

Em “Riobaldia”, a música dialoga com o universo rosiano. O Coral da Marilu vai cantar “Credo”, de Milton Nascimento e Fernando Brant; “Assentamento”, de Chico Buarque, cuja primeira estrofe evoca um conto de “Tutameia”; “Do Brasil”, de Vander Lee, que louva o sertão; e “Amor doído”, de Celso Adolfo, com a participação do próprio.

“Esta canção traz trechos do livro 'O burrinho pedrês' e foi gravada no disco 'Remanso do Rio Largo', que Celso fez sob inspiração de Guimarães Rosa”, diz Mônica Meyer.

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“RIOBALDIA”

Homenagem a João Guimarães Rosa. Neste sábado (27/6), a partir das 10h, na Academia Mineira de Letras (Rua da Bahia, 1.466, Lourdes). Entrada franca.