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AOS 63 ANOS

Morre Alexei Bueno, poeta, editor e tradutor de Edgar Allan Poe

Como editor, Bueno organizou obras de escritores-chave para a literatura brasileira, como Augusto dos Anjos, Cruz e Souza, Álvares de Azevedo e Olavo Bilac

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Folhapress - Notícias
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Folhapress - Notícias
Repórter
27/06/2026 12:32

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Em tratamento para um câncer, Alexei Bueno morreu neste sábado (27/6) no Rio de Janeiro
Em tratamento para um câncer, Alexei Bueno morreu neste sábado (27/6) no Rio de Janeiro crédito: Divulgação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu, na madrugada desse sábado (27/6), o poeta, ensaísta, tradutor e editor Alexei Bueno, aos 63 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada por Marco Lucchesi, presidente da Fundação Biblioteca Nacional, e pela Editora Lume. Bueno tratava um câncer.

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Como editor, Bueno organizou obras de escritores-chave para a literatura brasileira, como Augusto dos Anjos, Cruz e Souza, Álvares de Azevedo e Olavo Bilac, todos para a editora Nova Aguilar, nos anos 1990. 

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Em entrevista à Folha em 2003, Bueno falou sobre a decadência da crítica literária no país e seu perigo. "A crítica decaiu quando deixou de ser uma crítica de imprensa para se tornar puramente universitária, com uma linguagem fechada. A função social se perde completamente, dando espaço a modismos, pinçando autores a partir de teorias prévias, quando na verdade a crítica deveria surgir a partir da existência literária."

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