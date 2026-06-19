Primeira leitura: 'Meus poemas de Emily Dickinson'

Que peito perfeito para pérolas,

Mas eu não mergulhei por elas –

Sua testa digna de honraria

Eu sem nenhuma insígnia

E seu coração para morada

Eu – um Pardal – na construção

Raminho por doce raminho

De meu perene ninho.





*





Fez-se a Faísca –

Delícia à risca –

Abelha havia –

É sempre – Melodia –





Fez-se a Floresta

Reservada – Feito Brisa –

Suave – mas que sacode

Árvore como molde –





Fez-se a manhã –

Aliás – já se avia –

E os Relógios Eternos –

Batem – Meio-dia!





*





“Esperança” é coisa de plumas –

Que na alma se agarra –

Seu canto encanta sem palavras –

Não para – não desgarra –





Suave – na Ventania – se ouve –

Só um temporal tremendo

Pode assustar a Avezinha –

Faz só bem seu som cálido –





Eu a vi em terras bem frias –

E no mais estranho dos Mares –

Mesmo assim – nunca – no Fim,

Quis uma migalha – de mim.





*





Talvez tenha me excedido –

Nas mãos – céu – apenas –

Terras crescem tal

Amoras no Torrão natal –





Meu Cesto – Todo – Firmamentos –

Esses – facilmente – abraço,

Os pacotinhos – Destroço.





*





Morri pela Beleza – e nem me

Encaixava no Palmo de terra

Alguém que pela Verdade jazia

No Palmo vizinho que lhe cabia –





Me perguntou: “Pelo que me dobrei ”?

“Pela Beleza”, repliquei –

“E eu – pela Verdade – Igual –

Somos Irmãos, então”, Ele disse –





E como Parentes que à Noite se veem -

Entre Quartos conversamos insones –

Até que o Musgo alçou nossos lábios –

E cobriu – Nossos nomes -





Depoimento







“Minha vida com Emily Dickinson”







Marcus Vinícius de Faria - Especial para o Estado de Minas





