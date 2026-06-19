POESIA
Primeira leitura: 'Meus poemas de Emily Dickinson'
Com lançamento em Belo Horizonte ,tradutor Marcus Vinícius de Faria apresenta "Meus poemas de Emily Dickinson" em edição bilíngue inédita
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19/06/2026 09:52
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Que peito perfeito para pérolas,
Mas eu não mergulhei por elas –
Sua testa digna de honraria
Eu sem nenhuma insígnia
E seu coração para morada
Eu – um Pardal – na construção
Raminho por doce raminho
De meu perene ninho.
*
Fez-se a Faísca –
Delícia à risca –
Abelha havia –
É sempre – Melodia –
Fez-se a Floresta
Reservada – Feito Brisa –
Suave – mas que sacode
Árvore como molde –
Fez-se a manhã –
Aliás – já se avia –
E os Relógios Eternos –
Batem – Meio-dia!
*
“Esperança” é coisa de plumas –
Que na alma se agarra –
Seu canto encanta sem palavras –
Não para – não desgarra –
Suave – na Ventania – se ouve –
Só um temporal tremendo
Pode assustar a Avezinha –
Faz só bem seu som cálido –
Eu a vi em terras bem frias –
E no mais estranho dos Mares –
Mesmo assim – nunca – no Fim,
Quis uma migalha – de mim.
*
Talvez tenha me excedido –
Nas mãos – céu – apenas –
Terras crescem tal
Amoras no Torrão natal –
Meu Cesto – Todo – Firmamentos –
Esses – facilmente – abraço,
Os pacotinhos – Destroço.
*
Morri pela Beleza – e nem me
Encaixava no Palmo de terra
Alguém que pela Verdade jazia
No Palmo vizinho que lhe cabia –
Me perguntou: “Pelo que me dobrei ”?
“Pela Beleza”, repliquei –
“E eu – pela Verdade – Igual –
Somos Irmãos, então”, Ele disse –
E como Parentes que à Noite se veem -
Entre Quartos conversamos insones –
Até que o Musgo alçou nossos lábios –
E cobriu – Nossos nomes -
Depoimento
“Minha vida com Emily Dickinson”
Marcus Vinícius de Faria - Especial para o Estado de Minas
“Foi pela leitura de duas traduções de Augusto de Campos publicadas na revista José, em 1976, que tomei conhecimento da poesia de Emily Dickinson (1830-1886). Na época eu havia começado a cursar Letras na UFMG, então com 21 anos. Foi para mim um espanto ler aqueles dois poemas de uma norte-americana do século 19 que me pareciam atuais. Isso atiçou a curiosidade de um jovem que pensava em também ser poeta. Logo depois comecei a me aventurar a traduzir alguns dos poemas. E li, com muito interesse, as duas antologias que existiam: a da Olívia Krahenbuhl e a do Jorge de Sena.
No meu primeiro livro de poesia, em 1982, acrescentei alguns desses trabalhos. A seguir, publiquei traduções na revista ‘Fahrenheit’ (Belo Horizonte), no Suplemento Literário de Minas Gerais e no Cometa Itabirano. Nesses tempos, meu trabalho incipiente estava preso aos aspectos mais literais da tradução. Mas prosseguia com a certeza de que aquela poeta havia impregnado minha vida com tal intensidade, mistério e estranheza que não haveria mais volta.
Na década de 1990, eu seguia o crescente “boom” de antologias e lia algumas das publicações de estudos e críticas em inglês. Até hoje procuro ler, com vívida atenção. Nos anos 2000 saíram traduções em dois números no Jornal Dezfaces (Belo Horizonte). Em 2012, com a bela plaquete “Dez poemas de Emily Dickinson”, meu trabalho atingiu um outro patamar, pois aproximei a linguagem da poeta da coloquialidade brasileira. Um passo à frente veio em 2019 com a plaquete “Emily Dickinson: Poemas-envelope” (Espectro Editorial). A partir de 2020, me senti seguro para recriar em português, com mais inventividade, os poemas da Emily. Agora em 2026, com a acolhida generosa dos editores Wallison e Elza da Impressões de Minas, estou lançando a antologia “Meus Poemas de Emily Dickinson”, em primorosa edição. Neste livro creio ter alcançado meus melhores resultados na difícil arte de traduzir poesia.”
“Meus poemas de Emily Dickinson”
Tradução de Marcus Vinícius de Faria
Prefácio de Ana Caetano
Projeto gráfico de Mário Vinícius
Impressões de Minas
Edição bilíngue
250 páginas
R$ 82
Lançamento neste sábado (20/6), de 16h às 20h, no Espaço Impressões (Rua Bueno Brandão, 80, Floresta, BH)
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