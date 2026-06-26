Cineasta brasileira viu briga entre Sartre e Simone de Beauvoir

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

OURO PRETO* – No fim dos anos 1960, a cineasta Helena Solberg entrou para o jornal Metropolitano, no Rio de Janeiro, como repórter. O periódico era mantido pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e editado por Cacá Diegues (1940-2025) e Arnaldo Jabor (1940-2022).



Helena tinha facilidade com o inglês e o francês, de modo que as entrevistas com personalidades internacionais quase sempre ficavam a cargo dela. Numa delas, surgiu a oportunidade de conversar com Simone de Beauvoir (1908-1986).



No meio da entrevista, Jean-Paul Sartre (1905-1980) chegou e foi questionado pela esposa se havia tomado o remédio de costume. Com a negativa do marido, iniciou-se um bate-boca comum em qualquer casamento, mas extremamente singular por ser protagonizado pelo casal mais influente da intelectualidade do século XX.



"Você imaginava aqueles dois filósofos, aquelas duas pessoas incríveis, inalcançáveis, tendo aquela briguinha normal de casal", lembrou Helena, na 21ª Mostra de Cinema de Ouro Preto (CineOP), na qual ela é a homenageada. O evento segue em cartaz na cidade histórica até 30 de junho, com exibição de filmes, mesas de debate e oficinas.



Papéis trocados



Essa não foi a única vez que o Metropolitano proporcionou casos curiosos à cineasta brasileira. Ainda no final da década de 1960, Helena foi escalada para entrevistar Aldous Huxley (1894-1963), autor de "Admirável mundo novo" (1932).



Os papéis praticamente se inverteram durante a entrevista. Huxley perguntava muito mais do que respondia. E, em determinado momento, ao ouvir de Helena que a pesca submarina era uma de suas atividades preferidas, ele revelou ter sido diagnosticado com início de glaucoma e que ficaria cego em breve. Foi além: perguntou se Helena poderia levá-lo para um mergulho no intuito de ver o fundo do mar.