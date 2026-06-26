RECORDAÇÕES
Cineasta brasileira viu briga entre Sartre e Simone de Beauvoir
Helena Solberg era repórter do jornal Metropolitano, quando presenciou a briga entre o casal francês durante uma entrevista
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26/06/2026 16:58 - atualizado em 26/06/2026 17:13
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OURO PRETO* – No fim dos anos 1960, a cineasta Helena Solberg entrou para o jornal Metropolitano, no Rio de Janeiro, como repórter. O periódico era mantido pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e editado por Cacá Diegues (1940-2025) e Arnaldo Jabor (1940-2022).
Helena tinha facilidade com o inglês e o francês, de modo que as entrevistas com personalidades internacionais quase sempre ficavam a cargo dela. Numa delas, surgiu a oportunidade de conversar com Simone de Beauvoir (1908-1986).
No meio da entrevista, Jean-Paul Sartre (1905-1980) chegou e foi questionado pela esposa se havia tomado o remédio de costume. Com a negativa do marido, iniciou-se um bate-boca comum em qualquer casamento, mas extremamente singular por ser protagonizado pelo casal mais influente da intelectualidade do século XX.
No meio da entrevista, Jean-Paul Sartre (1905-1980) chegou e foi questionado pela esposa se havia tomado o remédio de costume. Com a negativa do marido, iniciou-se um bate-boca comum em qualquer casamento, mas extremamente singular por ser protagonizado pelo casal mais influente da intelectualidade do século XX.
"Você imaginava aqueles dois filósofos, aquelas duas pessoas incríveis, inalcançáveis, tendo aquela briguinha normal de casal", lembrou Helena, na 21ª Mostra de Cinema de Ouro Preto (CineOP), na qual ela é a homenageada. O evento segue em cartaz na cidade histórica até 30 de junho, com exibição de filmes, mesas de debate e oficinas.
Papéis trocados
Essa não foi a única vez que o Metropolitano proporcionou casos curiosos à cineasta brasileira. Ainda no final da década de 1960, Helena foi escalada para entrevistar Aldous Huxley (1894-1963), autor de "Admirável mundo novo" (1932).
Os papéis praticamente se inverteram durante a entrevista. Huxley perguntava muito mais do que respondia. E, em determinado momento, ao ouvir de Helena que a pesca submarina era uma de suas atividades preferidas, ele revelou ter sido diagnosticado com início de glaucoma e que ficaria cego em breve. Foi além: perguntou se Helena poderia levá-lo para um mergulho no intuito de ver o fundo do mar.
Os papéis praticamente se inverteram durante a entrevista. Huxley perguntava muito mais do que respondia. E, em determinado momento, ao ouvir de Helena que a pesca submarina era uma de suas atividades preferidas, ele revelou ter sido diagnosticado com início de glaucoma e que ficaria cego em breve. Foi além: perguntou se Helena poderia levá-lo para um mergulho no intuito de ver o fundo do mar.
"Tive que falar com meu pai. Contei toda a história e perguntei se ele nos levaria", disse Helena. A resposta, no entanto, decepcionou: "Aldous Huxley, aquele drogado? Deus me livre!".
Huxley tinha acabado de lançar "The doors of perception" (1954), sobre suas experiências com LSD. Mas, passada a rejeição inicial, o pai de Helena cedeu e levou todos para o mergulho. "Quis muito fazer um filme sobre isso, porém a ideia entrou na pasta de filmes que nunca fiz", concluiu a cineasta.
*O jornalista viajou a convite da Universo Produção
Huxley tinha acabado de lançar "The doors of perception" (1954), sobre suas experiências com LSD. Mas, passada a rejeição inicial, o pai de Helena cedeu e levou todos para o mergulho. "Quis muito fazer um filme sobre isso, porém a ideia entrou na pasta de filmes que nunca fiz", concluiu a cineasta.
*O jornalista viajou a convite da Universo Produção
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