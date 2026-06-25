Vozes femininas em tensão no filme de Helena Solberg exibido na CineOP

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

OURO PRETO* – Os dois filmes de Helena Solberg exibidos depois da cerimônia de abertura da 21ª Mostra de Cinema de Ouro Preto (CineOP) nesta quinta-feira (25/6) deixaram claro um dos conflitos que a única mulher a fazer parte do Cinema Novo enfrentou entre as décadas de 1960 e 1970: o embate entre o que se diz, o que se acredita e o que a sociedade permite dizer.

Em “A entrevista”, curta documental estruturado a partir de depoimentos de jovens mulheres da classe média carioca, Helena traça um retrato fragmentado da feminilidade nos anos 1960, marcada por contradições, normas morais e desejos de emancipação ainda em disputa.

As opiniões reveladas ao longo do filme mostram tensão entre liberdade e tradição. Em um dos depoimentos, uma das entrevistadas afirma que “o sexo é muito puro e bonito pra ser levado pra onde está sendo levado”. Outra entrevistada vai além. Diz que “a mulher se inicia sexualmente num papel passivo, numa situação onde ela não pode resistir. Ou até pode, mas não quer”.

Existem contrapontos, no entanto. “Eu tenho horror de ser dominada por um homem”, revela outra entrevistada.

O grande mérito de Helena em “A entrevista” não foi apresentar opiniões diferentes a respeito de um único tema, e sim fazer isso contornando um problema grave de produção: as mulheres entrevistadas não quiseram mostrar o rosto.

Helena tinha horas de depoimentos gravados e não sabia usar aquilo. Foi Rogério Sganzerla que sugeriu a ela que cobrisse as falas com imagens de uma atriz e se preparando para casar.

Já em “Meio-dia”, curta-metragem de ficção realizado três anos depois, é “metáfora sobre censura e repressão na ditadura militar”, conforme afirmou a própria diretora. No filme, um grupo de alunos se rebela contra o professor autoritário.

A exibição dos dois filmes na abertura da CineOP reforçou a proposta do festival de debater sobre o patrimônio cinematográfico brasileiro.

Ao receber o Troféu Vila Rica, pouco antes da exibição, Helena lembrou a experiência de filmar “Vida de menina” (2003), em Diamantina, e ressaltou o envolvimento da população local nas gravações. A cineasta também destacou a força dos filmes exibidos na noite como parte de sua formação artística durante o início da ditadura militar.

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* O jornalista viajou a convite da Universo Produção