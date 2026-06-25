Tempo de cinema em casa: 10 filmes perfeitos para ver no frio

Com a queda das temperaturas em diversas regiões do Brasil, a combinação de cobertor, sofá e um bom filme se torna um programa quase obrigatório. Para ajudar na escolha, preparamos uma lista que vai dos clássicos reconfortantes às novidades mais aclamadas, garantindo o entretenimento ideal para os dias mais frios.

A seleção foi pensada para agradar a todos os gostos, com opções que vão do suspense à comédia romântica, passando por dramas emocionantes e animações que aquecem o coração. A ideia é oferecer um roteiro completo para quem quer aproveitar o clima para colocar as sessões de cinema em dia sem sair de casa.

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Confira 10 sugestões de filmes perfeitos para assistir no frio:

"Entre Facas e Segredos" (2019)

A história começa quando o bilionário e famoso escritor de romances policiais Harlan Thrombey é encontrado morto em sua mansão logo após seu aniversário de 85 anos. O excêntrico detetive Benoit Blanc é contratado anonimamente para o caso. Ele descobre que todos os familiares tinham motivos financeiros ou segredos sombrios para querer o patriarca morto. A trama se foca na relação de Blanc com Marta, a dedicada cuidadora imigrante de Harlan, que tem uma condição peculiar: ela vomita se contar uma mentira.

Daniel Craig e Ana de Armas em cena de "Entre Facas e Segredos", um dos filmes da lista para curtir o frio. Divulgação

"O Diário de Bridget Jones" (2001)

Bridget Jones é uma mulher de trinta e poucos anos que vive em Londres, fuma demais, bebe além da conta e se sente pressionada por estar solteira. No ano novo, ela decide tomar o controle de sua vida e passar a registrar tudo em um diário. A história se transforma em um triângulo amoroso hilário e atrapalhado quando ela se divide entre o charme perigoso de seu chefe cafajeste, Daniel Cleaver, e a postura inicialmente arrogante, mas sincera, do advogado de direitos humanos Mark Darcy.

O clássico "O Diário de Bridget Jones" estrela a lista de filmes para uma sessão aconchegante no frio. Reprodução

"Sociedade dos Poetas Mortos" (1989)

Em 1959, na Welton Academy, uma escola preparatória para rapazes extremamente rígida e tradicional, o ex-aluno John Keating assume o posto de professor de literatura. Usando métodos de ensino totalmente fora dos padrões, ele incentiva os alunos a desafiarem o status quo e a viverem o lema "Carpe Diem" (aproveitem o dia). Os jovens reabrem uma antiga sociedade secreta focada em poesia, mas o choque entre a nova liberdade de pensamento e a pressão sufocante dos pais conservadores gera consequências profundamente dramáticas.

Robin Williams e o elenco de 'Sociedade dos Poetas Mortos', um clássico drama escolar para aquecer os dias frios. Reprodução

"Pequena Miss Sunshine" (2006)

Quando a doce Olive, de 7 anos, é classificada para um concurso de beleza infantil na Califórnia, sua família falida e desestruturada decide cruzar o país para apoiá-la. A viagem é feita em uma velha Kombi amarela que vive enguiçando. O grupo é composto por um pai obcecado por manuais de autoajuda fracassados, uma mãe estressada, um avô que foi expulso do asilo por usar drogas, um tio especialista em literatura que acabou de tentar suicídio e um irmão adolescente que fez voto de silêncio. A jornada força essa família disfuncional a se reconectar de forma comovente.

Em dias de frio, uma seleção de filmes promete aquecer os corações em sessões aconchegantes. Divulgação

"O Labirinto do Fauno" (2006)

Em 1944, na Espanha sob a ditadura fascista do General Franco, a jovem Ofélia viaja com sua mãe grávida para um posto militar isolado. Lá, elas vivem com seu novo padrasto, o Capitão Vidal, um oficial sádico e implacável. Para escapar do terror real da guerra e da opressão doméstica, Ofélia descobre um antigo labirinto de pedra no quintal. Ela encontra um Fauno milenar que afirma que ela é a reencarnação de uma princesa perdida, mas para retornar ao seu reino mágico, ela deve cumprir três tarefas perigosas e moralmente desafiadoras.

"O Labirinto do Fauno" é um dos filmes destacados na lista de produções ideais para assistir nos dias de frio em casa. Reprodução

"A Chegada" (2016)

Doze naves espaciais misteriosas pousam em diferentes pontos da Terra. Sem saber se as intenções dos alienígenas são pacíficas ou hostis, os militares dos EUA recrutam a Dra. Louise Banks, uma renomada professora de linguística. Enquanto o mundo entra em pânico geopolítico e flerta com uma guerra global, Louise tenta decifrar a complexa escrita circular dos visitantes. Conforme aprende a língua deles, a percepção de tempo de Louise muda drasticamente, misturando suas memórias com o presente.

Amy Adams em cena de "A Chegada", um dos filmes de ficção científica sugeridos para uma sessão aconchegante. Divulgação/Sony Pictures

"Meu Amigo Totoro" (1988)

No Japão rural dos anos 50, o professor universitário Tatsuo Kusakabe se muda com suas duas filhas pequenas, Satsuki e Mei, para uma casa velha perto de uma floresta gigante, para ficarem mais perto do hospital onde a mãe das meninas se recupera de uma doença. Enquanto exploram a nova casa e a natureza ao redor, as irmãs descobrem que a floresta é habitada por espíritos mágicos e amigáveis, incluindo uma criatura gigante e fofa chamada Totoro. O filme aborda o olhar puro da infância diante das dificuldades e medos reais da vida.

Os icônicos Totoro e as irmãs Satsuki e Mei em 'Meu Amigo Totoro', um filme que aquece o coração nos dias frios. Divulgação/IMDB

"O Silêncio dos Inocentes" (1991)

Para capturar um serial killer ativo conhecido como "Buffalo Bill", que arranca a pele de suas vítimas, a jovem estagiária do FBI Clarice Starling precisa entrevistar um dos assassinos mais perigosos e brilhantes do mundo: o psiquiatra canibal Dr. Hannibal Lecter. O cerne da história é o jogo psicológico entre os dois, onde Lecter exige segredos do passado traumático de Clarice em troca de pistas sobre a mente do novo assassino.

Jodie Foster e Anthony Hopkins em cena icônica de "O Silêncio dos Inocentes", um dos clássicos para curtir no frio. Reprodução Orion Pictures

"Quase Famosos" (2000)

Ambientado no início dos anos 70, o filme é semi-autobiográfico sobre o diretor Cameron Crowe. Acompanha William Miller, um garoto prodígio de 15 anos apaixonado por música que consegue a chance de ouro de escrever para a prestigiada revista Rolling Stone. Ele é enviado para cobrir a turnê da promissora e caótica banda de rock Stillwater. Na estrada, ele perde a inocência ao vivenciar os bastidores de brigas de ego, o abuso de substâncias e ao se apaixonar pela carismática groupie Penny Lane.

O elenco de "Quase Famosos", filme que retrata o universo do rock nos anos 70, é uma das sugestões para os dias de frio. Reprodução

"Duna" (2021) e "Duna: Parte Dois" (2024)

A saga acompanha Paul Atreides, um jovem brilhante e herdeiro de uma família nobre encarregada de governar o planeta desértico de Arrakis, a única fonte da substância mais valiosa do universo, a "Especiaria". Após uma traição brutal da dinastia rival (os Harkonnen), Paul e sua mãe precisam se refugiar no deserto profundo com os Fremen (os nativos de Arrakis). A segunda parte detalha o treinamento de Paul, seu romance com Chani e sua ascensão como o messias profetizado para liderar uma revolução sangrenta.

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Paul Atreides e demais personagens do universo de 'Duna', uma das sugestões para assistir no conforto de casa. Divulgação/Warner Bros. Pictures

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.