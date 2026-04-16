Onze filmes chegam aos cinemas nesta semana em BH

Chama a atenção o número de filmes que entram em cartaz nos cinemas de Belo Horizonte nesta quinta-feira (16/4): nada menos do que 11 novos títulos, entre adaptações, obras restauradas e títulos recém-saídos do forno.

O cardápio sortido inclui longas nacionais e internacionais de diversos gêneros, do drama ao terror. O Brasil comparece nas telas com "Timidez", dirigido por Thiago Gomes Rosa e Susan Kalik.

Ambientado em Salvador, o longa acompanha Jonas, interpretado por Dan Ferreira, um jovem artista negro que vive sob a influência de um irmão autoritário, enquanto tenta lidar com suas próprias inseguranças e desejos.

Outra produção nacional que estreia é "Rio de sangue", de Gustavo Bonafé, protagonizada por Giovanna Antonelli. Trata-se de um thriller policial que traz a atriz no papel de Patrícia Trindade, uma policial afastada da corporação após uma operação desastrosa.

Jurada de morte pelo narcotráfico, Patrícia foge de São Paulo para o Pará, buscando não apenas segurança, mas também a chance de se reaproximar de sua filha, Luiza (Alice Wegmann), uma médica dedicada a ações humanitárias.

Há, ainda, entre os brasileiros que estreiam, "O advogado de Deus", que tem direção e roteiro de Wagner de Assis, com Nicolas Prattes no papel principal. A história acompanha um advogado recém-formado chamado Daniel que dedica seus anos de estudo a ajudar as pessoas.

Idealista e pragmático, seus valores vão de encontro aos do pai, o deputado federal Antonio. Daniel se envolve num caso que extrapola o mero processo jurídico e abre portas para desfechos mal resolvidos da sua própria vida espiritual passada.

Filmes de terror

Na esfera do terror, uma produção que promete embrulhar o estômago é "A maldição da múmia", de Lee Cronin. A história foca a filha de um casal de jornalistas que desaparece num deserto sem deixar rastros, deixando a família dilacerada e em luto.

A jovem garota reaparece oito anos depois, após um acidente aéreo. O problema é que esse encontro aparentemente feliz transforma-se em um pesadelo de proporções gigantes, com uma força sombria que se desencadeia sobre a família.

No mesmo filão de "A maldição da música", um clássico mexicano de Carlos Enrique Taboada volta aos cinemas restaurado em 4K. Trata-se de "Veneno para as fadas" (1986), obra que apresenta um conto gótico através do ponto de vista de uma criança, criando uma atmosfera de suspense velado.

No filme, Flavia (Elsa María Gutiérrez) e sua família rica se mudam para uma nova cidade, onde a jovem conhece uma estranha estudante chamada Verónica (Ana Patricia Rojo), que conta para Flavia que ela é uma bruxa.

Outro retorno às telas é o de "Lua nova", adaptação do best-seller homônimo de Stephenie Meyer, dirigida por Chris Weitz, que ganha reexibição comemorativa. O primeiro longa da saga, "Crepúsculo", passou novamente pelos cinemas em março e vendeu mais de 500 mil ingressos.

Neste segundo capítulo, o romance entre uma mortal e um vampiro alcança um novo patamar quando Bella Swan (Kristen Stewart) desafia o próprio destino para se aproximar de Edward Cullen (Robert Pattinson).

Adaptações literárias

Outra adaptação – esta inédita – que entra em cartaz é "O estrangeiro", que parte da célebre obra de Albert Camus. Um dos romances mais influentes do século 20, o clássico existencialista ganha um novo longa-metragem, dirigido por François Ozon.

O livro acompanha Meursault, um francês que vive na Argélia colonial e cuja aparente indiferença diante da vida e das convenções sociais se torna o eixo de uma narrativa marcada por reflexões sobre absurdo, culpa e julgamento moral.

Na nova adaptação, estrelada por Benjamin Voisin, o diretor retoma a história do protagonista após a morte de sua mãe e o episódio violento que desencadeia um julgamento em que não apenas o crime é analisado, mas também a forma como Meursault se relaciona com o mundo ao redor.

Outro clássico que, mais uma vez, sai das páginas dos livros para ganhar a tela grande é "Pinóquio", agora com direção de Igor Voloshin. O filme live-action acompanha o carpinteiro Gepeto, que, ao ver uma estrela cadente, faz um desejo: que o boneco de madeira que acabou de construir se transforme em um menino de verdade.

Dramas e show

Estrelado por Angelina Jolie, com direção e roteiro de Alice Winocour, "Vidas entrelaçadas" é outra estreia da semana. O drama retrata as vidas de três mulheres – uma cineasta, uma modelo e uma maquiadora — que têm seus destinos cruzados durante a efervescente Paris Fashion Week, epicentro do mundo da moda.

"Caso 137", novo longa de Dominik Moll, também entra em cartaz nesta quinta-feira (16/4). A história acompanha uma investigação a cargo da detetive Stéphanie (Léa Drucker), uma agente do departamento de assuntos internos da polícia nacional francesa, isto é, a polícia da polícia.

O caso envolve um incidente com um jovem rapaz severamente machucado durante um protesto em Paris que, inesperadamente, toma um rumo muito pessoal para Stéphanie. Esse elemento surpresa perturba a agente e transforma o caso 137 em algo mais importante do que se previa.

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Por fim, os fãs do grupo de K-pop BTS podem acompanhar nos cinemas as performances que marcam o retorno dos sul-coreanos aos palcos. Intitulado "BTS World Tour 'Arirang': live viewing", o projeto prevê a exibição nos cinemas do mundo todo das apresentações em Goyang, na Coreia do Sul, em 11 de abril, e em Tóquio, no Japão, no dia 18 de abril.