Celso Adolfo faz show amanhã e grava filme no palco do Chico Nunes

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

A participação especial em um show de Paulinho da Viola realizado em 1976, no Teatro Francisco Nunes, foi o marco inicial da carreira de Celso Adolfo. O cantor e compositor volta a ocupar aquele palco na sexta-feira (17/4), às 20h, em apresentação que servirá de base para documentário sobre a influência de Belo Horizonte em sua obra.

O roteiro inclui músicas de todas as fases da carreira de Celso, desde antes de se profissionalizar, no início dos anos 1980, resgatadas de fitas cassete, até a faixa de seu novo álbum, que está sendo gravado.

“Resolvi que seria músico quando participei do show de Paulinho da Viola. Me tornei profissional em 1982, com o lançamento de meu primeiro álbum, produzido por Milton Nascimento. Daí até 2023, foram 11 discos. O repertório contempla todo esse período”, diz.

“Música, memória da cidade” foi idealizado pelo diretor João Flores e pela roteirista Sara Tavares. No show, Celso vai tocar e comentar as músicas. “Vamos gravar e, depois que fizermos a edição, a ideia é ilustrar com imagens captadas em Belo Horizonte, em locais que o Celso cita em sua obra, caso do edifício Panorama, viadutos da área hospitalar, Parque Municipal. Vamos passear pela cidade com e sem o Celso”, adianta o diretor.

O filme será em preto e branco, inspiração estética vinda das séries “McCartney: 3,2,1” (HBO) e “Replay” (Netflix). Antes do show, na sexta-feira à tarde, haverá gravação sem plateia, uma forma de destacar o espaço do Francisco Nunes.

Palco emblemático

“O início da minha vida na música em Belo Horizonte aconteceu principalmente nesse teatro, até por volta de 1985. O Chico Nunes é emblemático não só para mim, mas para toda a cidade”, ressalta Celso, nascido em São Domingos do Prata, cidade do Vale do Aço.

Se o Chico Nunes marcou o início da caminhada de Celso, o momento da virada ocorreu em outro palco: o Teatro da Imprensa Oficial, desativado em 2009. Em 1982, o cantor apresentou lá o show “Coração brasileiro”.

“Tinha esse show pronto e fui tentar cavar espaço no circuito comercial da cidade. Milton Nascimento assistiu e abriu o caminho profissional para mim. Primeiro, ao gravar 'Coração brasileiro' no seu disco 'Ânima'; depois, ao produzir meu primeiro vinil, no ano seguinte, quando pedi demissão do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), onde trabalhava desde 1973. Foi assim que abracei de vez a carreira artística”, recorda.

Disco novo

O novo álbum de Celso Adolfo, o 12º de sua carreira, vem sendo gravado em Barbacena, com a colaboração de músicos e técnicos formados pela Bituca Universidade de Música.

Três faixas já foram concluídas: “Cais de Cascais”, “Viola de fita” e “Flor, minha flor”, inspirada no poema “Declaração de amor”, de Drummond. Essa última foi incluída no show de sexta-feira, precedida por declamação na voz do advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay.

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“MÚSICA, MEMÓRIA DA CIDADE”

Show de Celso Adolfo. Sexta-feira (17/4), às 20h, no Teatro Francisco Nunes (Av. Afonso Pena, 1.321, Centro). Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.