Espetáculo com Bianca Rinaldi e Junno Andrade chega a BH

Os atores Bianca Rinaldi e Junno Andrade se apresentam em Belo Horizonte nesta quinta-feira (16/4), no Teatro Sesiminas, com o espetáculo “Casa, comida e alma lavada”, de Américo Nouman Jr. e Ricardo Tibau. A peça está em turnê nacional e chega à capital mineira para apresentação única.

Com direção de Rogério Fabiano, a montagem conta a história do casal Tânia Mara e Luís Alberto. O relacionamento é explorado tanto na perspectiva feminina quanto na masculina. As dificuldades do casal são abordadas em tom de sátira, apontando defeitos e manias de cada um. A estrutura do espetáculo começa ainda durante o namoro de Tânia e Luís e vai avançando para o casamento.

A diferença entre a empolgação do início da relação e o momento em que o relacionamento cai na rotina também é explorada na peça. O espetáculo procura questionar a temática da chamada “guerra dos sexos" e o conceito da força do amor.

Bianca Rinaldi foi paquita do “Xou da Xuxa”, de 1990 a 1995. Depois, participou de produções para a TV e para o cinema, entre elas “A escrava Isaura” (2004), “Os mutantes” (2008) e “Em família” (2014). Junno Andrade, marido de Xuxa, já esteve em produções como “Poliana Moça” (2022) e “Boogie Oogie” (2014).

“CASA, COMIDA E ALMA LAVADA”

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Nesta quinta-feira (16/4), às 20h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Ingressos à venda na plataforma Sympla. Disponíveis por R$ 140 (inteira), R$ 70 (meia) e R$ 90 (ingresso solidário).