"Antifrágil": do que se trata o livro que Jade Picon não quer ler

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Jade Picon revelou aos seguidores uma curiosidade sobre seus hábitos de leitura. A influenciadora contou em vídeos nas redes sociais que comprou um livro pela capa, mas desistiu de começar a leitura ao perceber o tamanho da obra.

Jade Picon conta que comprou livro pela arte capa, mas se arrependeu ao ver o número de páginas:



“Eu vi esse livro e me chamou muita atenção pelo título. Mas o que é isso aqui? Gente, esquece… Eu me conheço, não vai dar.” pic.twitter.com/OXsPzPG12b — poponze (@poponze) April 14, 2026

O título é "Antifrágil: Coisas que se Beneficiam com o Caos", de Nassim Nicholas Taleb. Apesar da atração pelo nome e pela arte da capa, Jade confessou que as 616 páginas do livro a desanimaram.

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"Não sei se eu vou começar esse. Nem sei por que estou gravando esse vídeo porque eu não quero me comprometer. Eu vi esse livro e me chamou muita atenção o título. Só que o que é isso aqui?", disse ela, ao mostrar a espessura do exemplar.

Lançado em 2012, “Antifrágil” trata da criação de um novo conceito para definir sistemas e organismos que se beneficiam do caos, da volatilidade e do estresse. O autor explica que, enquanto o "frágil" quebra sob pressão e o "robusto" apenas resiste sem mudar, o antifrágil é aquilo que melhora e cresce quando exposto a situações inesperadas. A obra explora como essa propriedade é fundamental para a sobrevivência e a evolução na natureza, na economia e na vida pessoal.

O livro aborda a ideia de que a tentativa humana de eliminar o risco e a incerteza — seja através de intervenções econômicas excessivas ou de uma vida excessivamente protegida — acaba gerando uma fragilidade oculta. Taleb utiliza diversos exemplos práticos para mostrar que pequenos erros e flutuações são, na verdade, fontes de informação que fortalecem o sistema como um todo. Quando evitamos essas pequenas variações, impedimos que o sistema aprenda a lidar com choques maiores, tornando-o vulnerável a eventos catastróficos.

A obra também trata da distinção entre a teoria acadêmica e a prática do mundo real. Taleb defende que o conhecimento gerado pela experiência e pela exposição ao risco é superior ao conhecimento puramente teórico. Ele discute como certos profissionais e estruturas se adaptam melhor às crises por estarem em contato direto com a realidade, enquanto sistemas burocráticos e centralizados tendem a colapsar por não possuírem mecanismos internos de correção baseados no erro.

Além disso, o texto detalha estratégias para lidar com a incerteza, como a Estratégia Halter, que consiste em equilibrar uma segurança extrema em certas áreas com uma exposição a riscos de alto ganho em outras. O foco não é tentar prever o futuro, mas sim construir uma estrutura que seja capaz de sobreviver a cenários negativos e, simultaneamente, tirar proveito de oportunidades imprevisíveis.

Por fim, o livro trata da importância da Via Negativa, sugerindo que o progresso e a resiliência muitas vezes vêm da remoção de elementos que nos tornam frágeis — como o excesso de complexidade ou dívidas — em vez de apenas adicionar novas soluções. Em resumo, trata-se de um guia sobre como se comportar e estruturar projetos em um mundo que é, por natureza, imprevisível e fora de controle.

Quem é Nassim Nicholas Taleb?

Nassim Nicholas Taleb é um ensaísta, estatístico e ex-operador de mercado financeiro libanês-americano. Ele é mundialmente conhecido por investigar o impacto do imprevisível e da aleatoriedade no mundo real, tendo passado mais de duas décadas em Wall Street antes de migrar para a vida acadêmica como pesquisador de riscos e probabilidades.

Como trader de derivativos, ele desenvolveu estratégias para lucrar com crises financeiras, provando na prática suas teorias sobre como sistemas frágeis colapsam diante de eventos raros, que ele batizou de "Cisnes Negros".

Taleb é autor da série “Incerto”, uma coleção de obras filosóficas e práticas que inclui sucessos como “A Lógica do Cisne Negro” e “Antifrágil”. Os livros criticam severamente economistas e acadêmicos que confiam em modelos matemáticos simplistas, defendendo que o conhecimento prático e a tentativa e erro são mais valiosos que a teoria pura.

Atualmente, ele é Professor Distinto de Engenharia de Risco na Universidade de Nova York (NYU).

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.