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Sandra Bullock passa de 3 milhões de seguidores após estrear em rede social

Até então resistente ao universo digital, Bullock decidiu abrir uma conta justamente para acompanhar a divulgação do filme Da Magia à Sedução 2

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AS
ADRIELLY SOUZA
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ADRIELLY SOUZA
Repórter
15/04/2026 12:47 - atualizado em 15/04/2026 12:49

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Sandra Bullock na San Diego Comic Con International de 2013, falando sobre o filme
Sandra Bullock na San Diego Comic Con International de 2013, falando sobre o filme "Gravidade", na Califórnia crédito: Gage Skidmore

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida por manter a vida longe do ambiente digital, Sandra Bullock surpreendeu ao dar um passo inesperado: entrou oficialmente nas redes sociais.

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Em poucas horas após criar seu perfil no Instagram, a atriz acumulou milhões de seguidores, mostrando a força de seu nome mesmo após anos de discrição online.

O movimento aconteceu nesta terça-feira (14/4), durante a participação da atriz na CinemaCon 2026, em Las Vegas, onde ela promoveu o filme "Da Magia à Sedução 2". Até então resistente ao universo digital, Bullock decidiu abrir uma conta justamente para acompanhar a divulgação do novo projeto.

O resultado foi imediato: em menos de uma hora após sua primeira publicação, o perfil já ultrapassava a marca de 3 milhões de seguidores. Pouco depois, o número cresceu ainda mais, passando dos 4 milhões e mantendo ritmo acelerado.

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No evento, Bullock apareceu ao lado de Nicole Kidman, com quem divide novamente a tela na sequência do clássico lançado em 1998. No longa original, as duas interpretam irmãs com poderes sobrenaturais que enfrentam uma maldição familiar, em uma história que mistura romance, drama e fantasia.

A nova produção promete expandir esse universo, agora focando nas gerações mais jovens da família Owens, que descobrem segredos do passado enquanto tentam romper o ciclo que assombra suas vidas.
Além das protagonistas, o elenco traz nomes como Dianne Wiest e Stockard Channing, que retornam aos papéis das tias das personagens principais, além de reforços como Joey King, Maisie Williams e Xolo Maridueña.

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Dirigido por Susanne Bier, o filme tem estreia prevista para setembro de 2026.

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