Celebridades e TV
Aos 61 anos, Sandra Bullock mostra como sua rotina e dieta mantêm o corpo em forma
A atriz adota uma dieta saudável e pobre em carboidratos, priorizando opções ricas em fibras e de baixo índice glicêmico. Ela faz de cinco a seis refeições diárias e evita pão, massa, arroz branco, batatas fritas e doces. Foto: Divulgação
Bullock se inspira nos papéis desafiadores que interpreta, como em “Gravidade” — quando ficou suspensa no ar —, para manter o condicionamento. Esses papéis exigentes ajudam a manter sua dedicação ao condicionamento físico. Foto: Reprodução Youtube
Para entrar em forma, ela combina exercícios cardiovasculares, ioga, musculação, kickboxing, tonificação e caminhadas. Essa variedade mantém o corpo ativo e favorece resultados consistentes. Foto: Youtube/Papelpop
Sandra é treinada por Simone De La Rue, que também orienta Anne Hathaway e Naomi Watts. A treinadora é conhecida por unir dança, cardio, ioga e pilates em métodos dinâmicos e eficientes. Foto: flickr/Eva Rinaldi
Sandra Annette Bullock nasceu em 26 de julho de 1964, na cidade americana de Arlington, no estado da Virgínia. Ela tem mais de 40 anos de carreira, com participação em cerca de 50 filmes e séries. Foto: Reprodução / Instagram
Desde pequena, Bullock carrega sangue artístico nas veias: sua mãe foi cantora de ópera e seu pai professor de técnica vocal (além de militar). Popular no colégio, foi líder de torcida e eleita a aluna mais simpática entre os colegas. Foto: Reprodução Youtube
Decidida a se tornar atriz, ela cursou Teatro na Universidade da Carolina. Faltando três semestres para se formar, largou tudo e foi morar em Nova York atrás de oportunidades na carreira. Para se sustentar, chegou a trabalhar como garçonete e bartender. Foto: reprodução
A atriz ficou famosa por grandes papéis em filmes dos anos 90. Seu primeiro sucesso veio em 1994, com "Velocidade Máxima". Na obra, Sandra interpreta Annie Potter, passageira que assume a direção de um ônibus durante um ataque terrorista. Foto: Divulgação
Na comédia romântica "Enquanto Você Dormia" (1995), Bullock interpreta Lucy, uma solitária funcionária do transporte público que se envolve uma situação de identidade trocada com a família de um homem em coma. Foto: Divulgação
Em "Miss Simpatia" (2000), a atriz interpreta a agente do FBI Gracie Hart, que se disfarça como uma concorrente em um concurso de beleza para impedir um possível ataque terrorista. Foto: Divulgação
No filme "A Proposta" (2009), Bullock interpreta Margaret Tate, uma editora de livros poderosa que força seu assistente (Ryan Reynolds) a um noivado falso para evitar a deportação para o Canadá. Foto: Divulgação
O thriller espacial “Gravidade” (2013) rendeu à Bullock aclamação da crítica por seu papel como Doutora Ryan Stone, uma astronauta perdida no espaço após um desastre com o ônibus espacial. Foto: Divulgação
Em "Oito Mulheres e um Segredo" (2018), versão feminina da franquia "Onze Homens e um Segredo", Bullock interpreta Debbie Ocean, a mente por trás de um elaborado roubo durante o Met Gala. Foto: divulgação
Em "Bird Box" (2018), Bullock luta para sobreviver em um mundo com criaturas mortais, usando vendas nos olhos para proteger a si mesma e aos filhos do contato visual com as ameaças. Foto: Divulgação
Em 2010, a atriz ganhou um Oscar por “Um Sonho Possível”. O drama biográfico narra a história de Michael Oher, jovem negro, filho de uma mãe viciada, que é adotado por Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) e percebe seu potencial como jogador de futebol americano. Foto: reprodução
Ironicamente, no mesmo ano a atriz ganhou um Framboesa de Ouro, premiação que elege os piores do ano, pelo filme “Maluca Paixão”. Ela encarou com bom humor e foi receber o prêmio. Foto: Divulgação/instagram
Bullock foi casada com o motociclista e apresentador de TV Jesse James entre 2005 e 2010. O casamento terminou em meio às revelações de uma série de traições cometidas por ele. Foto: reprodução youtube
Após se separar de Jesse James, a atriz resolveu adotar um filho sozinha, o menino Louis Bardot Bullock. Depois, adotou uma menina, Laila. Foto: Reprodução/Instagram
Certa vez, a atriz contou em entrevista à revista "InStyle" que foi assediada na adolescência, aos 16 anos. Ela chegou a doar 500 mil dólares para a Time's Up, campanha que luta contra o assédio a mulheres em Hollywood. Foto: Divulgação
Sandra, por sinal, é tida como uma pessoa altruísta e solidária. Em janeiro de 2010, a atriz ofereceu 1 milhão de dólares às vítimas do terremoto no Haiti. Foto: MTV International wikimedia commons
Em 2007, ela foi classificada como a 14ª mulher mais rica na indústria do entretenimento, com uma fortuna estimada de 85 milhões de dólares. Foto: Divulgação
A atriz já viveu momentos de pânico ao ter sua casa invadida por um fã obcecado por ela. Bullock ficou 15 minutos trancada, escondida em um closet, até a chegada da polícia. Foto: divulgação/netflix
Uma curiosidade é que a atriz morre de medo de avião. Em 2000, ela sofreu um acidente com seu próprio jato. Os pilotos não enxergaram as luzes na pista de pouso por causa de problema técnico, e a aeronave perdeu o controle. Ela não se machucou. Foto: reprodução / um sonho impossível
Em 2023, a atriz passou pela perda de Bryan Randall, que ela já havia declarado como o amor de sua vida. Bryan morreu no dia 05/08, aos 57 anos. Ele havia recebido, três anos antes, o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA). Eles viviam juntos desde 2015. Foto: montagem / reprodução instagram