Nicole Kidman é a brilhante e gelada ‘Scarpetta: Médica legista’ 

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Uma adaptação de uma célebre franquia de romances policiais feita por um elenco de peso, com duas grandes atrizes à frente. “Scarpetta: Médica legista”, recém-chegada ao Prime Video, tem ótimos ingredientes.



O público está comparecendo, e, em sua primeira semana no ar, a produção emplacou o topo da audiência. No entanto, há muitos poréns na primeira temporada da personagem que já rendeu quase 30 livros de Patricia Cornwell.



Nicole Kidman, que vem emendando uma série na outra, interpreta a protagonista – assim como em outras várias produções televisivas que estrelou, também assina como produtora-executiva. Kay Scarpetta é uma brilhante legista, a chefe do departamento médico da Virgínia. Ela é tão profissional quanto fria e traz um monte de segredos do passado.



No início da trama, Scarpetta está voltando para chefiar o departamento que comandou no passado. Seu primeiro caso aparece de madrugada: ela é convocada para a cena de um crime em que o corpo nu de uma mulher, sem as mãos, foi amarrado com corda.



RECUO TEMPORAL

A partir dessa imagem a trama retrocede no tempo, até meados da década de 1990, quando observamos a jovem Scarpetta (agora interpretada por Rosy McEwen) às voltas com seu primeiro grande caso. Que é também de mulheres assassinadas com o mesmo modus operandi.



Daí em diante, a série vai e volta no tempo constantemente, acompanhando as duas investigações. Ao mesmo tempo, a história segue a complicadíssima vida pessoal da legista. Sua irmã mais velha, Dorothy (Jamie Lee Curtis no presente e Amanda Righetti no passado) é seu oposto.



Escritora de sucesso de livros infantis, é uma pessoa muito passional. Já teve maridos a perder de vista e nunca se deu bem com a filha Lucy (Ariana DeBose e Savannah Lumar na infância), que foi praticamente criada por Scarpetta. Logicamente, as duas irmãs não se dão bem.



Trabalho e vida pessoal andam lado a lado para Scarpetta desde sempre. Ela conheceu o marido, o agente do FBI Benton Wesley (Simon Baker e Hunter Parrish), quando acompanhava o caso inicial. O mesmo ocorreu com seu parceiro, o policial Pete Marino (papel dividido entre Bobby e Jake Cannavale, pai e filho), que, no momento presente, é também o novo marido de Dorothy.



Esse pessoal todo está morando na mesma casa, também ocupada por Janet (Janet Montgomery), a mulher morta de Lucy. Isso mesmo, para lidar com o luto da perda de seu grande amor, a especialista em tecnologia conversa com ela por meio de um programa de inteligência artificial – e, vamos e venhamos, a IA é brilhante, com sacadas bem interessantes sobre a dinâmica familiar.



É muita coisa para lidar, ainda mais em duas camadas temporais. Não obstante todo o drama – a dinâmica entre Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis, as irmãs rivais, é um ponto alto das brigas homéricas – a trama, na metade da narrativa, ganha um ingrediente para lá de exagerado. Um empreendimento que imprime órgãos em 3D culmina na morte de dois astronautas. O pano de fundo é a eterna disputa entre EUA e Rússia.



A partir desse momento, o caldo já entornou. Não há mais a menor possibilidade de a trama seguir de forma mais ou menos plausível. Como existe todo o mistério inicial – afinal, quem é o serial killer que está matando mulheres da mesma forma que tantos anos antes? – o espectador vai seguir até o final.



Mas a sensação de tempo e talentos perdidos é grande. Essa, vale dizer, é só a primeira temporada. Assim que anunciou a adaptação da personagem de Patricia Cornwell, o Prime Video confirmou, ao menos, duas temporadas.

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“SCARPETTA: MÉDICA LEGISTA”

A primeira temporada, com oito episódios, está disponível no Prime Video.