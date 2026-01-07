Celebridades e TV
Sabia? Nicole Kidman já salvou a vida de Hugh Jackman em set
Segundo relatos da produção, Kidman teria evitado um acidente grave ao perceber a presença de um escorpião altamente venenoso se aproximando de Jackman durante uma cena ao ar livre. Foto: Divulgação
Mantendo a calma, ela pediu que o colega ficasse imóvel e conseguiu capturar o animal sem feri-lo. O episódio nunca foi confirmado oficialmente, mas se tornou lendário entre fãs e reforçou a química da dupla, dentro e fora das telas. Foto: Divulgação
Atores e atrizes australianos, aliás, fazem sucesso em Hollywood há muito tempo. Você sabe em que cidades eles nasceram?? Veja a origem de astros de Hollywood que são da Austrália. Foto: Stasyan117 wikimedia commons
Canberra: Miranda Otto - Área: 814,2 km² - População: Cerca de 456.000 (2023). Foto: Eva Rinaldi wikimedia commons
Capital da Austrália, conhecida por suas instituições nacionais, como o Parlamento, a Galeria Nacional e o Memorial de Guerra Australiano. É uma cidade planejada com grandes áreas verdes. Foto: Thennicke wikimedia commons
Sydney (Nicole Kidman e Hugh Jackman) - Área: 12.367 km² - População: Aproximadamente 5,3 milhões (2023) - Distância até a capital Canberra: 286 km. Foto: Reprodução Instagram
Maior cidade da Austrália, conhecida por sua Ópera icônica, a Sydney Harbour Bridge, e praias como Bondi Beach. É um centro financeiro e cultural global. Foto: Beau Giles/Wikimedia Commons
Melbourne (Eric Bana, Margot Robbie e Cate Blanchett) - Área: 9.993 km² - População: 5,2 milhões - Distância até Canberra: 660 km. Foto: reprodução instagram
Conhecida por sua arte, cultura de café e eventos esportivos como o Australian Open e o Grande Prêmio de Fórmula 1. Também possui atrações como a Federation Square e os Jardins Botânicos Reais. Foto: Wikimedia Commons/Donaldytong
Blacktown (Toni Collette) - Área: Aproximadamente 246,9 km² - População: 410 mil habitantes - Distância até Canberra: 270 km. Foto: Gage Skidmore wikimedia commons
Localizada na Grande Sydney, na Austrália, Blacktown é uma cidade multicultural e um dos municípios com maior diversidade étnica do país. Destaca-se por seu desenvolvimento urbano, centros comerciais e áreas residenciais. Foto: Aprilludgatefan - wikimedia commons
Brisbane (Chris Hemsworth) - Área: 15.826 km² - População: 2,5 milhões - Distância até Canberra: 1.200 km. Foto: Divulgação
Terceira maior cidade da Austrália, conhecida por seu clima subtropical, o Rio Brisbane e atrações como a South Bank Parklands e o Lone Pine Koala Sanctuary. Foto: Kgbo wikimedia commons
Perth (Heath Ledger) - Área: 6.418 km² - População: 2,1 milhões - Distância até Canberra: 3.700 km. Foto: José Carlos Pozo - wikimedia commons
Cidade costeira no oeste da Austrália, famosa por suas praias, o Kings Park e a Cottesloe Beach. É uma das cidades mais isoladas do mundo, sendo economicamente influenciada pela mineração. Foto: Imagem de Shah Rokh por Pixabay
Geelong (Isla Fisher) - Área: 918 km² - População: 271.000 habitantes - Distância até Canberra: 700 km. Foto: Georges Biard wikimedia commons
Localizada em Victoria, é conhecida por sua orla revitalizada, proximidade com a Great Ocean Road e a forte cultura esportiva, especialmente o futebol australiano. Foto: I. wongm wikimedia commons