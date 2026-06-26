A Obra reúne 16 DJs, nesta sexta (26/6), na festa de seus 29 anos

Para comemorar os 29 anos de atividades, os proprietários do espaço A Obra Bar Dançante, Marcelo Crocco, Claudão Pilha e Marcelino Rodrigues, prometem uma grande festa para esta sexta-feira (26/6), a partir das 22h. A noite será animada por 16 Djs, com rock and roll, indie, pop e hits clássicos. São eles: Zé Frankiw, Cris Foxcat, Shorteen, DJames, Breno TroLL, Seu Muniz, Marpê, Marina, Zubreu, Mahx, Cartola, Carlos Valle, Dani-se, Nezt, Andreia Around e Gil Radiola.

Crocco conta que são 29 anos de atividades praticamente sem interrupção. A Obra só parou de funcionar durante a pandemia. “Foi um período difícil, mas conseguimos atravessar e ressurgir das cinzas. Assim, estamos fazendo a festa para confraternizar com os principais DJs que colaboram conosco, fazendo com que A Obra permanece viva esse tempo todo. A gente passou um tempinho sem fazer shows ao vivo, mas devemos voltar agora, a partir do segundo semestre.”

A festa dos 30 anos, em 2027, já está nos planos. “Vamos oferecer para a cidade uma atração superlegal”, promete Crocco. A casa já fez sessões especiais com Marcelo D2, Pitty e Autoramas, entre outros. No próximo 3 de julho, receberá a Divergência Socialista, "banda icônica dos anos 1980 que está ressurgindo agora”, comenta ele.

Marcelo Crocco afirma que a casa desempenha papel importante na cena cultural de BH, voltada para grupos e artistas que desenvolvem trabalho autoral. A Obra também lançou vários DJs da capital.

“A gente sempre abriu espaço para os novos. A casa tem a política de trabalhar com a novidade, com estilos alternativos, nem sempre ligados à sua alma, o rock and roll. Fizemos vários tipos de festas alternativas, com samba de raiz e música brega. Quando começamos a fazer, isso não era parte do circuito alternativo”, comenta. Funk, hip-hop, reggae e MPB contemporânea sempre tiveram espaço na casa.

“A gente continua tentando manter a política de ser um lugar aberto para a novidade”, garante Crocco. “Procuramos manter o contato com os jovens, embora, hoje em dia, eles estejam numa vibe um pouco diferente, pois não são muito noturnos”, observa.

Tudo isso se dá “com muita luta”, diz. “Economicamente, não é um negócio muito viável”, admite, ressaltando que ele, Claudão e Marcelino prosseguem com a Obra “pelo prazer de fazer parte da história de BH, tanto para os artistas, quanto para a própria população”.

A casa sempre foi um lugar aberto ao encontro, ressalta. “Aqui se formaram muitos casais. São muitos os filhos da Obra, de casais que se conheceram aqui. Há uma segunda geração de clientes, filhos de nossos primeiros frequentadores”, afirma.

“Somos um lugar seguro, casa pequena onde cabem 140 pessoas. Todas as noites, temos a presença de, pelo menos, cinco seguranças preparados, com o intuito de manter a ordem. O custo é alto, mas a gente mantém, porque temos um orgulho enorme de fazer parte desta história. É um sucesso que as pessoas reconhecem”, afirma.

Marcelo Crocco espera receber esta noite todas as gerações ligadas à casa. “Sempre prezamos ser um local de união, não de divisão. Um lugar que agrega os artistas, as pessoas, a população, onde as pessoas se sentem seguras e as mulheres podem frequentar sozinhas, pois serão bem cuidadas e respeitadas. Esperamos que seja uma festa muito bonita e bem alegre”, conclui.

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A OBRA BAR DANÇANTE: 29 ANOS

Nesta sexta-feira (26/6), a partir das 22h, festa com apresentação de 16 DJs. A Obra Bar Dançante (Rua Rio Grande do Norte, 1.168, Funcionários). Ingressos: R$ 30, à venda só no local.