Banda Scalene faz show nesta sexta (26/6) no Teatro Feluma
Com nova formação, grupo está de volta após hiato de seis anos. Abertura ficará por conta da banda Othon Palace, que estreia o single 'Swinging lips'
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Com sonoridade que transita entre rock alternativo, elementos progressivos e texturas experimentais, a banda Scalene está de volta a BH para se apresentar nesta sexta-feira (26/6), às 20h, no Teatro Feluma.
O grupo criado pelos irmãos Gustavo e Tomás Bertoni ganhou o Grammy Latino com “Éter” (2015), considerado o Melhor Disco de Rock em Língua Portuguesa. Depois, houve um hiato de seis anos na carreira da banda brasiliense.
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Além de Gustavo e Tomás nas guitarras, Scalene agora reúne o baixista Murilou e o baterista Mike Souza. “O Mike já está tocando conosco há cerca de quatro anos e o Murilou substitui o Lucas Furtado, que saiu recentemente”, conta Gustavo Bertoni.
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O repertório traz destaques da discografia da banda e o single lançado no ano passado, “Peguei ar”. O público de BH verá o show que eles apresentaram no Lollapalooza em março, na capital paulista.
Scalene veio a BH em junho do ano passado para tocar no Distrital do Cruzeiro. “Estamos bastante animados, pois os mineiros sempre nos receberam muito bem, temos muitos amigos e fãs na cidade”, ressalta o guitarrista.
Gustavo está cheio de planos. “Durante o hiato de seis anos, foquei na minha carreira solo e continuei compondo bastante. Estou cheio de ideias semiprontas na cabeça. Tenho também um outro projeto para sair em setembro ou outubro, a trilha sonora para um mangá”, revela.
Animado, ele planeja novo disco da Scalene para breve. “O grupo vai buscar fazer um som mais conciso. Meio que afunilar as experiências todas, os diferentes gêneros e as diferentes vivências. Até brinco que o próximo disco levará o nome da banda. Quero que a gente consiga chegar ao máximo de síntese que conseguirmos das últimas experiências que tivemos, experimentando vários sons. Agora é testar a nova formação e preparar para vir forte”, afirma.
A abertura do show ficará por conta da banda Othon Palace, formada por Drey Henrique (voz e guitarra), Gustavo Silva (baixo) e Gabriel Morais (bateria). O grupo vai tocar ao vivo pela primeira vez o single “Swinging lips”, que contou com a participação do "scalene" Gustavo Bertoni.
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BANDA SCALENE
Show nesta sexta-feira (26/6), às 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro). Abertura: Othon Palace. Inteira: R$ 140 (segundo lote) e R$ 160 (terceiro lote), com meia na forma da lei. Ingressos à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.