Orquestra Flutuar faz homenagem a Hermeto Pascoal

“Hermeto soprou para a gente voar, para a gente ser livre”. É assim que Beto Sampaio, regente da Flutuar Orquestra de Flautas, resume o legado do compositor e instrumentista Hermeto Pascoal (1936-2025). O músico será homenageado no concerto “Flutua, Hermeto!”, neste sábado (27/6), às 20h, na Sala Sergio Magnani da Fundação de Educação Artística (FEA).

Os 20 integrantes da orquestra, que completa 20 anos em 2026, vão interpretar 13 composições de Hermeto.

Sampaio lembra que, embora tenha se destacado como multi-instrumentista, o mestre alagoano manteve relação especial com a flauta ao longo da carreira.

“A flauta é associada ao Hermeto desde a década de 1970. Ele tem solos muito interessantes, foi um dos primeiros a utilizar no Brasil a flauta baixo, instrumento especial e de maior porte”, informa. A flauta baixo integra orquestras de flautas transversais, como a Flutuar, ao lado do flautim, da flauta em sol e da flauta contrabaixo.

O programa do concerto terá “Bebê” e “O ovo”, entre outras criações de Hermeto Pascoal, percorrendo baião, xote, coco, choro e valsa. A marca registrada da Flutuar é interpretar repertório inteiramente brasileiro.

Para o concerto de amanhã foram preparados arranjos específicos para a formação de sopros. Parte deles foi criada especialmente para a orquestra.

Beto Sampaio assina seis arranjos. Outros seis são do carioca David Ganc, especialista em orquestras de flautas transversais. Ele participa do concerto ao lado do flautista Alef Caetano.

O programa conta também com arranjo do músico Rafael Martini, professor da UFMG, para “Suíte norte sul leste oeste”. Juntas, as adaptações buscam recriar a riqueza de timbres e sonoridades presentes na obra de Hermeto Pascoal.

Para alcançar os efeitos desejados, a orquestra busca diferentes possibilidades da família das flautas. “‘Sopro’ é a palavra que define isso. A gente explora várias maneiras de soprar na flauta”, comenta o regente.

A combinação entre flautim, flauta em sol, flauta baixo e flauta contrabaixo amplia os timbres sonoros. Enquanto o flautim responde pelos registros mais agudos da orquestra, a flauta baixo e a flauta contrabaixo apresentam tons mais graves. “Existe uma certa diversidade de cores para a gente poder brincar e soprar”, explica o maestro da Flutuar.

A disposição para brincar está no centro da identidade da orquestra mineira. “A Flutuar alça voo na imaginação para poder homenagear o Hermeto com o espírito de criatividade, de inventividade e do fazer musical espontâneo dele”, afirma Beto Sampaio.

“FLUTUA, HERMETO!”

Concerto da Flutuar Orquestra de Flautas. Regência: Beto Sampaio. Neste sábado (27/6), às 20h, na Sala Sergio Magnani da Fundação de Educação Artística (Rua Gonçalves Dias, 320, Funcionários). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> ADRIANA CALCANHOTTO

A cantora e compositora Adriana Calcanhotto abre a programação do Sesi Multilinguagens em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (26/6), às 20h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). A gaúcha apresenta seu show intimista de voz e violão. Setor 2: R$ 300 (inteira), R$ 170 (social) e R$ 150 (meia). Ingressos à venda na plataforma Sympla.



>>> KLEITON, KLEDIR E VITOR RAMIL

Os irmãos gaúchos se apresentam nesta sexta-feira (26/6), às 20h30, no BeFly Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785, Centro). Inteira: R$ 460 (setor 1), R$ 200 (setor superior) e R$ 140 (setor 2), com meia-entrada na forma da lei, à venda na bilheteria e na plataforma Sympla. O preço do ingresso solidário corresponde à meia, mediante doação de 1kg de alimento ou ração para cães ou gatos.



>>> SCALENE

A banda brasiliense faz show nesta sexta-feira (26/6), às 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro). Abertura: Othon Palace. Inteira: R$ 140 (segundo lote) e R$ 160 (terceiro lote), com meia na forma da lei. Ingressos à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.



>>> 29 ANOS DA OBRA

Festa com os DJs Zé Frankiw, Cris Foxcat, Shorteen, DJames, Breno TroLL, Seu Muniz, Marpê, Marina, Zubreu, Mahx, Cartola, Carlos Valle, Dani-se, Nezt, Andreia Around e Gil Radiola. Nesta sexta (26/6), a partir das 22h, n'A Obra Bar Dançante (Rua Rio Grande do Norte, 1.168, Savassi). R$ 30 (só na porta).



>>> CEUMAR E PISA NA FULÔ

A cantora e compositora Ceumar faz show a convite do único bloco carnavalesco de BH dedicado ao forró. Domingo (28/6), às 11h, no Teatro Francisco Nunes (Parque Municipal, Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro). Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla.



>>> FESTIVAL DE CHORO E SAMBA

Evento destaca talentos da cena musical de BH. Domingo (28/6), às 11h, Velha Guarda do Clube do Choro de Belo Horizonte; 14h, Marina Gomes e banda; 16h, Mestres e Aprendizes da Escola Livre de Choro do Clube do Choro de BH. Mercado de Origem de Santa Tereza (Rua São Gotardo, 273, Santa Tereza). Entrada franca.

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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria