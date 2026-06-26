Arraiás esquentam o inverno de BH
Neste fim de semana, Palácio da Liberdade, praça de Santa Tereza e bairros Cruzeiro, São Bento, Guarani e Olhos d'Água comemoram mês de São João
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As festas juninas seguem movimentando Belo Horizonte neste fim de semana, com arraiás gratuitos em diferentes regiões da cidade. A programação reúne quadrilhas, shows, comidas típicas, brincadeiras e atividades para a família.
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Entre os destaques está o 3º Arraial Dona Lucinha, que passa a integrar o projeto Arraiá da Liberdade, realizado nos jardins do Palácio da Liberdade. Tradicionalmente promovida no Restaurante Dona Lucinha, no Bairro São Pedro, a festa destaca gastronomia e manifestações da cultura popular mineira.
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No sábado (27/6), às 15h, haverá oficina de guisadinho mineiro conduzida pela chef Elzinha Nunes, filha de Dona Lucinha. Outras atrações são o cortejo do grupo A Dança dos Caboclos do Congado do Serro, o cordelista Paulinho Ferreira, Batuque na Cozinha, Trio Petronilho e quadrilha junina São Gererê.
O Palácio da Liberdade receberá feira gastronômica, estandartes criados pelo artista Marcelo Brant, de Diamantina, e cenografia de Léo Piló, que assina ações relacionadas à sustentabilidade do evento.
Santê
Em Santa Tereza, o Arraiá de Santê comemora seus 15 anos nesta sexta-feira (26/6) e sábado (27/6), na Praça Duque de Caxias. A festa tem comidas típicas e brincadeiras tradicionais. Hoje, a partir das 19h, o arraiá começa com tributo à banda Legião Urbana. Amanhã, as atrações serão as bandas Velotrol e Ponto 80, além de shows de música sertaneja.
Barraquinhas oferecerão feijão-tropeiro, galinhada, canjiquinha, pastel, pamonha, milho cozido, doces típicos e quentão.
ARRAIAL DONA LUCINHA
Neste sábado (27/6), a partir das 15h, nos jardins do Palácio da Liberdade (Praça da Liberdade, s/nº, Funcionários). Entrada franca.
ARRAIÁ DE SANTÊ
Praça Duque de Caxias, Santa Tereza. Hoje (26/6), a partir das 19h; sábado (27/6), a partir do meio-dia. Entrada franca
OUTRAS ATRAÇÕES
>>> ARRAIAL DO ROCK
Rock e samba vão animar o Arraial do Rock desta sexta-feira (26/6) a domingo (28/6), na Avenida Saramenha, 1.827, Bairro Guarani. Hoje, a partir das 17h, a banda Sabbra Cadabra faz tributo ao Black Sabbath. Amanhã, será a vez do grupo BH Samba e convidados, às 13h, Quadrilha Junina Tradição e do cantor Charlie BH Júnior. Domingo, às 14h, tem show de Mariana Rosa, final do Concurso Festival do Rock e apresentação das bandas The-Wall e Disco Velho. Entrada gratuita.
>>> JÂNGAL
O Bar Jângal (Rua Outono, 523, Cruzeiro) promove sua festa junina nesta sexta-feira (26/6), a partir das 18h, com comidas típicas, decoração temática e atrações musicais comandadas por Juliano Oliveira e DJ Adãozinho. Ingressos: R$ 25, à venda na portaria e na plataforma Sympla. Entrada gratuita até as 20h.
>>> ARRAIÁ DE SÃO BENTO
O 7º Arraiá do Rock do São Bento será realizado sábado (27/6), das 12h às 20h, na Avenida Bento Simão, 100, em frente ao Colégio São Thomaz de Aquino. O evento combina tradição junina, country e rock, com as bandas Musicando, Creedence Cover e Country Roads. Entrada franca, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla.
>>> CIDADE JUNINA
Sábado (27/6), a partir das 17h, Falamansa e Maneva fazem show na Cidade Junina, com ingressos deR$ 170 a R$ 340, à venda no site nacidadebh.com.br. O arraiá está montado no Mirante Beagá, Rua Gabriela de Melo, Bairro Olhos d'Água.
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* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria